BİM'de bu hafta salı neler var? BİM 27 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğu

BİM 27 Aralık 2022 aktüel kataloğundaki fırsat ürünleri satışa sunuldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu salı yılbaşı için hazırlanmış hazır meze ve salata çeşitleri, ithal peynirler ve dondurulmuş gıda kapsamındaki ürünlerde özel indirimler var. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta 1 Kg Çiğ Köfte 24,50 TL fiyatıyla müşterileri sevindirecek. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 27 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan dondurulmuş ürünlerde; Çıtır çubuk patates Superfresh 1 kg ürünü 45,50 liradan raflarda olacak. Maret dana döner 200 g 27,50 tl den gelecek olup Onet dondurulmuş kasap burger 450 g 59 liradan raflarda yerini alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun salı günü için hazırlanan ilk sayfasında; Pek Food Pizza 39,50 TL, Eti 1 Kg Petibör 39,50 TL, Dost 1 Litre Salep 23,50 TL, Supermi 70 gr Noodle 2,50 TL, Mcfine 450 gr Brokoli 17,75 TL, Torku 1 Litre Yağlı Süt 20,90 TL, Etse Et 1 Kg Donuk Kıyma 89 TL, M.Z. Ege 1 Kg Çiğ Köfte 24,50 TL,

Nilky 500 ml Badem Sütü 16,50 TL, Maret 200 gr Dana Döner 27,50 TL, Nora Un 1 Kg Un Çeşitleri 17,50 TL, Pastamilan 300 gr Pasta Keki 32,50 TL, Calve Ketçap & Mayonez Set 44,50 TL, Dr.Oetker 3×75 gr Krem Şanti 29,50 TL, Kühne 670 gr Salatalık Turşusu 34,50 TL, Toblerone 400 gr Çikolatalı Kek 85,50 TL fiyatıyla yer alıyor.

BİM aktüel kataloğunun yeni fırsat ürünlerinin devamında; Pek Food 6'lı 330 gr Lahmacun 37,50 TL, Secret Garden İthal Peynir Çeşitleri 49 TL, Milka 400 gr Çikolatalı Fındıklı Kek 85,50 TL, Ekici 200 gr Mavi Küflü Krem Peynir 26,50 TL, Superfresh 1 Kg Çıtır Çubuk Patates 45,50 TL, Kühne Cüccü 340 gr Kornişon Turşu 24,50 TL, Onet 450 gr Dondurulmuş Kasap Burger 59 TL'den satışa sunulacak.

BİM 27 Aralık 2022 aktüel ürünler kataloğunda yılbaşı için hazırlanmış kuruyemiş çeşitleri ve atıştırmalıklar geniş yer kaplıyor.

Bim Haftanın Önerileri etiketli Salı kataloğunun diğer sayfasında ise Danette 4×70 gr İkilim Çikolatalı Puding 15,75 TL, Daphne 100 gr Sütlü – Bitter Pul Çikolata 13,50 TL, Daphne 100 gr Beyaz – Gold Pul Çikolata 16,50 TL, Daphne 100 gr Çift Renkli Damla Çikolata 15,50 TL, Seres Foods 4×70 gr Dünya Sosları Çeşitleri 44,50 TL,

Burçak 160 gr Tam Buğday Unlu Mini Bisküvi 11,50 TL, Greenwood 16'lı Ihlamur 16,50 TL, Kocatepe 200 gr Türk Kahvesi 35 TL, Rival 250 ml Mojito Çeşitleri 6,50 TL, Patiswiss 50 gr Nohut Cipsi 11,50 TL, Çerezza 108 gr Mısır Çerezi 10,90 TL, Nestle 70 gr Damak Çikolata 16,50 TL, Red Bull 250 ml Enerji İçeceği 12,50 TL,

Doritos 218 gr Mega Boy Cips 17,75 TL, Obsesso Soğuk Kahve Çeşitleri 13,50 TL, Star Krank 100 gr Patlamış Mısır 8,50 TL, Simbat 400 gr Karışık Kuruyemiş 34,50 TL, Simbat 300 gr Kavrulmuş Siirt Fıstığı 78 TL, Fiskobirlik 400 gr Kavrulmuş Fındık 79,50 TL, Yeni Kavaklıdere 3 Litre Şalgam Suyu 17,50 TL, Dimes 1 Litre Nektar – İçecek Çeşitleri 13,25 TL,

Ruffles & Lays 193 gr Mega Boy Cips 17,75 TL, Simbat 180 gr Soslu Karışık Kuruyemiş 23,50 TL, Çamlıca 6×200 ml Armut Aromalı Gazoz 32,50 TL, Simbat 200 gr Kızartılmış Tuzlu Yer Fıstığı 21,50 TL, Jucy 1 Litre Meyvelim Meye İçecek Çeşitleri 8,50 TL, Sarıyer 2,5 Litre Portakal Aromalı Gazlı İçecek 14,50 TL, Milka 300 gr Badem Karamel Dolgulu Çikolata 44,50 TL, Simbat 150 gr Kuru Meyveli Çiğ Karışık Kuruyemiş 29,50 TL fiyattan salı günü BİM raflarında yerini alacak.