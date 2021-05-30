ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 28 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu!

30 Mayıs 2021 Pazar 14:45 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 14:45

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Su Arıtma Cihazı, üç kişilik koltuk, Tv ünitesi, yatak örtüsü, kadın-erkek terlik çeşitleri ve zücaciye kapsamında mutfak için birçok gerekli ürün uygun fiyata müşteriye sunulacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda mutfak için gerekli plastik ürünler de kaçırılmayacak fırsatlarla geliyor. Ayrıca mobilya kapsamında ürünler de ihtiyacı olan müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK marketin Haziran ayının ilk Çarşamba'sı için hazırlanan aktüel fırsatları yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; ankastre seti, su arıtma cihazı, aspiratör, züccaciye, üç kişilik koltuk, silindir puf, TV ünitesi, tekstil, temizlik ve gıda ürünleri yer alıyor.

ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu fırsatlarında mobilya kapsamında ürünler geniş yer kaplıyor.

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda; Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.349 TL, Su Arıtma Cihazı 499 TL, Alpina Inox Aspiratör 179 TL, Kobalt 3 Kişilik Koltuk 699 TL, 3'lü Zigon Sehpa Takımı 249 TL, Silindir Puf 119 TL ve Zebra Tv Ünitesi 299 TL fiyatları ile ilk dikkat çeken aktüel ürünler oluyor.

ŞOK'ta bu hafta 3'lü Zigon Sehpa Takımı 249 TL, Masif ahşaptan üretilmiş kol kısımlarına sahip, demonte olarak ücretsiz kargo ile teslim edilen Üç Kişilik Koltuk 699 TL. Soho yıkanabilir dokuma kumaşa sahip, 100kg taşıma kapasiteli Silindir Puf 119 TL. Birinci sınıf 18mm suntalamdan imal edilmiş, 150cm genişliğinde, 2 yıl garantili, kurulum ekipmanları ile birlikte satışa sunulan ve ücretsiz kargo ile teslim edilen Zebra TV Ünitesi 299 TL.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta çok sayıda tekstil ürünü de satışa sunulacak. Farklı renklerde pamuklu 3'lü El Havlusu 6,99 TL, Waffle Yuvarlak Kurulama Bezi 5,99 TL, Waffle Dikdörtgen Kurulama Bezi 5,99 TL, Farklı desenlerde PVC Masa Örtüsü 11,95 TL. Pamuklu Jakarlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 49,95 TL, Yıkanabilir Kırlent Kılıfı 5,99 TL, Gezer Kız Erkek Çocuk Terlik 14,95 TL. Gezer Kadın Erkek Günlük Terlik 19,95 TL.

ŞOK Aktüel Ürünler kataloğunda; Züccaciye ürünlerinde büyük indirimler bulunuyor. Karıştırma, kurutma ve doğrama özellikleri ile öne çıkan büyük Mikser Kurutma ve Doğrayıcı 39,95 TL. Özellikle diyet yapanların sık sık kullandığı Wenken Portatif Mikser Shaker 34,95 TL, Paslanmaz aparatlı Cambu 3'ü 1 Arada French Press 39,95 TL,

BİM'de bu hafta neler var? BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 30 litre Maxi Saklama Kabı 27,95 TL. Bölmeli Büyük Yemek Saklama Kabı 8,99 TL, No Frost Saklama Kabı 8,99 TL, 20 litre Maxi Saklama Kabı 24,95 TL, Hediyelik kutuda 130ml 4'lü Puding Kabı 6,99 TL. Bölmeli Büyük Dikdörtgen Saklama Kabı 7,99 TL olacak.

ŞOK'tan yapacağınız 25 TL ve Üzeri Alışverişlere Özel olarak normal fiyatı 20,25 TL olan Cif Krem sadece 13 TL, Işıkta farklı gölgede farklı renkte görünen, sıcak ve soğuğa göre renk farklı renklerde görülen Oje çeşitleri 6,95 TL, Tarak hediyeli Gliss Nutribalance, Bio-Tech, Million Gloss Şampuan çeşitleri 17,90 TL, Bingo Sıvı Bulaşık Deterjanı 9,50 TL, Renkliler için 7,5kg Ariel Toz Deterjan 54,90 TL, Mintax Sirkeli Genel Temizleyici deneme fiyatı ile 8,95 TL yerine sadece 6,95 TL.

Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu 24,95 TL yerine %30 indirimli olarak sadece 17,47 TL, Nivea Canlandırıcı Yüz Yıkama Köpüğü 19,95 TL yerine %30 indirimli olarak sadece 13,97 TL, Neutrogena Sivilce Temizleyici Jel 19,95 TL yerine %30 indirimli olarak sadece 13,97 TL.