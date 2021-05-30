BİM'de bu hafta neler var? BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

30 Mayıs 2021 Pazar 13:58 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 13:58

BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'e bu hafta tatile çıkacak olanlar için hazırlanan kamp ürünleri yer alıyor. Pazartesi günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünlerde bu hafta bahçe dekorasyonu kapsamında ürünler de satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? BİM'de bu hafta züccaciyeden tekstile, elektrikli ev aletlerinden bahçe ürünlerine, giyimden kamp malzemelerine kadar birçok ürün uygun fiyattan satılacak. İşte BİM'de bu hafta Pazartesi için hazırlanan aktüel kataloğunun fırsat ürünleri.

BİM 31 MAYIS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'in bu hafta için yayınlanan aktüel ürünler kataloğu, Pazartesi günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğu "Önce Bim'e Sonra Kampa" sloganı ile çok sayıda kamp malzemesini barındırıyor.

BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğuyla satışa sunulacak olan kamp malzemeleri arasında; Trekking & Kamp Sırt Çantası 279 TL. Hamak 69,90 TL. Outdoor Şapka 34,90 TL. 36 saate kadar muhafaza eden Stanley Termos 259 TL. Su itici dış ve taban kumaşına sahip Çift Katmanlı 2 Kişilik Çadır 239 TL.

Katlanır Kamp sandalyesi 349 TL, Şarj edilebilir Kafa Lambası 49,90 TL, Şişme Kamp Matı 199 TL, Şişme Yastık 13,50 TL, Su itici özellikli kumaştan üretilmiş Uyku Tulumu 99,90 TL, Alüminyumdan üretilmiş Kampçı Yemek Pişirme Seti 179 TL, 44 parçadan oluşan Kamp İhtiyaç Seti 39,90 TL, 12'li Çamaşır Askısı 24,90 TL.

Çakmak Taşlı Av Bıçağı 119 TL, 21 watt gücünde Solar Panelli Güç Kaynağı 249 TL, Çekiçli Çok Amaçlı El Aleti 89,90 TL, Karanlıkta fark edilebilir Fosforlu İp 19,90 TL, Mini Çok Amaçlı El Aleti 39,90 TL, Kampçı Baltası 49,90 TL. Çok Fonksiyonlu Çatal Kaşık 19,90 TL.

File Organizer 29,90 TL. 9 metre uzunluğunda, 90 adet ledden oluşan, 5 farklı ışık moduna sahip Led Zincir 29,90 TL. 20 litre kapasiteli Isınan Katlanır Su Deposu 39,90 TL. Budama Testeresi 32,90 TL. Kampçı Kazma Küreği 49,90 TL. Karabina Seti 17,90 TL. Dexim 10000 mAh Powerbank 49,90 TL'den yer alacak.

Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. BİM'de bu hafta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda kamp malzemelerinin yanı sıra bahçe bakım ürünleri de yer alıyor.

Bahçe ve balkon ürünleri arasında; Süzgeçli Metal Musluk 39,90 TL. Ferforje Bisiklet Saksı 39,90 TL. Nitril Kaplı Örme Bahçe Eldiveni 3,95 TL. Mini El Aleti Seti 19,90 TL. Elyaf dolgulu, farklı renk seçeneklerine sahip Sırtlıklı Sandalye Minderi 12,90 TL, 30 adet beyaz LED'in yer aldığı 7,7 metre uzunluğunda Solar Ledli Zincir 49,90 TL'den yer alacak.

Bahçe & Plaj Şemsiyesi 89,90 TL. Şemsiye Bidonu 29,90 TL. 2 yıl garantili Katlanır Piknik Masası Seti 249 TL. Rattan Görünümlü Plastik Koltuk 79,90 TL. Rattan Görünümlü Plastik Tabure 9,90 TL. Tek Kanat Sineklik 10,90 TL. Çift Kanat Sineklik 13,90 TL, Fidan Bağlama İpi 14,90 TL. Mangal Fanı 9,90 TL fiyatı ile müşterisiyle buluşacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunun çocuklara özel hazırlanan ürünlerinde ise; Baby Alive Mutlu Bebeğim 119 TL, Siri Serisi Hikaye Kitabı çeşitleri 4,50 TL, Şehir Temalı Fırlatıcı 39,90 TL, Farklı renk ve çeşitlerde Kırılmaz Arabalar 5,90 TL, Odun Taşıyıcı Kamyon 59 TL, Masaüstü Mutfak Takımı 75 TL.