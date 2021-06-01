BİM'e bu Salı neler geldi? BİM 1 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu

01 Haziran 2021 Salı 13:00 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 13:00

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu Salı birçok gıda ürününde sürpriz indirimler var. BİM'de Salı gününden itibaren satışa sunulacak olan ürünlere baktığımızda yiyecek ve içecek ürünlerini görüyoruz. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM 1 Haziran 2021 Salı aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri.

BİM 1 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda gıda kapsamında ürünler yer alıyor. BİM'de bu salı Kahvaltılık grubunda, hazır gıdalarda ve Dondurma grubunda çok çeşitli fırsat ürünleri görüyoruz.

BİM'de haftanın ikinci haziran kataloğu olan BİM 1 Haziran 2021 aktüel ürünler Salı günü satışta sunuldu.

Salı günü tek sayfa olarak yayınlanan kataloğun içerisinde mangal kömürü, dana ve kuzu karışık İnegöl köfte, dana kuru köfte, dana-kuzu karışık ızgara köfte, dana steak burger, gurme siyah zeytin, evlik dana sucuk, dana hamburger köftesi, ayran, mandalina aromalı maden suyu, pırasalı rulo börek, dana salam, ekstra dem sallama çay, domates ve biber salçası ikilisi, sarımsak turşusu, Türk kahvesi, soya sosu, peynirli acı sos, ketçap, mayonez, baharat çeşitleri, siyah çekirdek, tütsü soslu kavrulmuş badem, bambu şiş, ballı hardallı mısır cipsi, 2'li çakmak, tek kullanımlık masa örtüsü, 10'lu kibrit, ıslak havlu ve köfte harcı gibi ürünler yer alıyor.

Pul biber, karabiber, acı toz biber, tatlı toz biber, Hindistan cevizi, çubuk tarçın ve susam gibi seçeneklerin yer aldığı Baharat çeşitleri 9,90 TL. Party 300gr Ballı Hardallı Mısır Cipsi 5,90 TL. Banabi 125gr Tütsü Soslu Kavrulmuş Badem 12,90 TL. Fıçı 250ml Soya Sosu 9,90 TL. Kahve Dünyası 150gr Türk Kahvesi 16,90 TL. Klasik ve bol tuslu seçenekleri ile satışa sunulan Çitliyo 120gr Kara Şimşek Siyah Çekirdek 5,25 TL. Melis 180gr Sarımsak Turşusu 9,90 TL.

Colorado 300ml Peynirli Acı Sos BBQ-Et Sosu Sarımsak Mayonez 7,90 TL. Bolbol 550gr Ketçap + 500gr Mayonez 9,90 TL. Tat 830gr Domates Salçası + 550gr Biber Salçası 14,90 TL. Knor 82gr Köfte Harcı 4,90 TL. Knor 37gr Mangal Harcı 4,90 TL. Knor 40gr Et Çeşnisi 4,90 TL. Namet 300gr Dana Jumbo Sosis 13,50 TL. Macar ve İspanyol seçenekleri ile satışa sunulan Danet 150gr Dana Salam 9,90 TL. Superfresh 500gr Pırasalı Rulo Börek 9,90 TL. Lipton 25'li Ekstra Dem Bardak Poşet Çay 11,50 TL. Coca Cola + Sprite 9,45 TL.

Şekersiz ve C Vitaminli seçenekleri ile satışa sunulan Sırma Mandalina Aromalı Maden Suyu 8,90 TL. Kolay açılır kapağa sahip Marmarabirlik 400gr Gurme Siyah Zeytin 15,90 TL. Dost 1500ml Ayran 5,95 TL. Balık Dünyası 440gr Yerli Somon 18,90 TL. Torku 500gr Evlik Dana Sucuk 37,90 TL.

BİM'de bu salı geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda çok sayıda mangal ve piknik ürünü de yer alıyor.

A101 3 Haziran 2021 kataloğu yayınlandı! Çıra ilaveli 2kg Mangal Kömürü 14,90 TL. Kav 10'lu Kibrit 3,75 TL. Cricket 2'li Çakmak 6,50 TL. Fresh Up 25 adet Adana Şiş 3,75 TL. Hawai 100 adet Bambu Şiş 3,90 TL. Santa 9 adet Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 7,90 TL. Solo 90'lı Islak Havlu 6,90 TL. ŞOK aktüelde bu haftanın ürünleri! ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! Mutfağım 225gr Dana Hamburger Köftesi 9,90 TL. Emin 270gr Dana Steak Burger 14,90 TL. Emin 400gr Dana Kuru Köfte 19,50 TL. Emin 400gr Dana-Kuzu Satır Köfte 20,90 TL. Emin 400gr Dana-Kuzu İnegöl Köfte 19,90 TL. Emin 400gr Dana-Kuzu Izgara Köfte 19,90 TL. BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'e bu hafta neler geldi? BİM'de bu salı deterjan ve gıda kapsamında ürünler satılacak. Art Matik 5kg Toz Deterjan 23,90 TL. Jenny&Willy 40'lı Yenidoğan Çocuk Beiz 14,90 TL. Man's 3 Bıçaklı Tıraş Bıçağı 8,90 TL. Colgate Diş Fırçası 7,90 TL. AKS 750ml Cam Temizleyicisi 4,25 TL.

Emin 400gr Evlik Dana Sucuk 24,90 TL. Dost 1500gr Yoğurt 8,50 TL. Dost 900gr Süzme Yoğurt 10,90 TL. Dost Gurme 125gr Meyveli Yoğurt 2,50 TL. Aknaz 1000gr Tost Peyniri 34,90 TL. Simbat 250gr Ay Çekirdeği Tuzlu/Bol Tuzlu 5,50 TL. Simbat 400gr Yerli Dakota Çekirdeği 7,90 TL. Doğuş 1kg Siyah Filiz Çay 28,90 TL. Simbat 150gr Çiğ & Tuzlu Kavrulmuş Fındık ve Fındık İçi 11,50 TL. Le Cola Gazlı İçecek 4,90 TL.

Simbat 150gr Antep Fıstığı 13,90 TL. Pasta Veneta 500gr Makarna çeşitleri 2,95 TL. Kerem 300gr Labne 6,90 TL. Orman Meyveli, Muz ve Çilek seçenekleri ile satışa sunulan Dany 90gr Meyveli Yoğurt 1,50 TL. Ma Sante 650ml Dilimli Kesme Sade Dondurma 14,50 TL. Ma Sante 650gr Dondurulmuş Çikolatalı Pasta 19,90 TL.

Ma Sante 600gr Dondurulmuş Tiramisu 19,90 TL. Mehmet Efendi 100gr Türk kahvesi 6,25 TL. İlkgün 380gr Reçel 5,90 TL. Nutella 630gr Kakaolu Fındık Kreması 22,90 TL. Kırma ve çizik seçeneklerinin yer aldığı İİnci 400gr Zeytin 7,90 TL. Burçak 465gr Yulaflı Bisküvi 5,75 TL. Saklıköy 4'lü Sütlü Kremalı Bisküvi 6,50 TL. XL 240gr Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 3,95 TL. Eti 175gr Petibör Mini Bisküvi 2,75 TL. Çiziviç Peynir Kremalı Kraker 4,50 TL.

1 Haziran 2021 Salı gününden itibaren geçerli olacak Bim Aktüel Kataloğu içerisinde yer alan fırsat ürünleri sırasıyla şöyle...

Mangal Kömürü 14,90 TL

Dost Ayran 1500 ml 5,95 TL

Knorr 40 gr Et Çeşnisi 4,90 TL

Knorr 82 gr Köfte Harcı 4,90 TL

Knorr 37 gr Mangal Harcı 4,90 TL

Danet 150 gr Dana Salam 9,90 TL

Coca Cola 2×1 Litre Sprite 9,45 TL

Emin 400 gr Dana Kuru Köfte 19,50 TL

Torku 500 gr Evlik Dana Sucuk 37,90 TL

Emin 270 gr Dana Steak Burger 14,90 TL

Namet 300 gr Dana Jumbo Sosis 13,50 TL

Balık Dünyası 440 gr Yerli Somon 18,90 TL

Emin 400 gr Dana-Kuzu Satır Köfte 20,90 TL

Superfresh 500 gr Pırasalı Rulo Börek 9,90 TL

Emin 400 gr Dana-Kuzu İnegöl Köfte 19,90 TL

Emin 400 gr Dana-Kuzu Izgara Köfte 19,90 TL

Çamlıca 6×200 ml Portakal Aromalı Gazoz 9,45 TL

Lipton Ekstra 25'li Dem Bardak Poşet Çay 11,50 TL

Mutfağım 225 gr Dana Hamburger Köftesi 9,90 TL

Marmara Birlik 400 gr Gurme Siyah Zeytin 15,90 TL

Sırma 6×200 ml Mandalina Aromalı Maden Suyu 8,90 TL

Kav 10'lu Kibrit 3,75 TL

Cricket 2'li Çakmak 6,50 TL

Solo 90'lı Islak Havlu 6,90 TL

Fıçı 200 ml Soya Sosu 9,90 TL

Destan Baharat Çeşitleri 9,90 TL

Fresh Up 25'li Adana Şiş 3,75 TL

Hawai 100'lü Bambu Şiş 3,90 TL

Colorado 300 ml Et Sosu 7,90 TL

Colorado 300 ml Barbekü Sos 7,90 TL

Melis 180 gr Sarımsak Turşusu 9,90 TL

Colorado 300 ml Peynirli Acı Sos 7,90 TL

Kahve Dünyası 250 gr Türk Kahvesi 16,90 TL

Colorado 300 ml Sarımsaklı Mayonez 7,90 TL

Party Ballı Hardallı 300 gr Mısır Cipsi 5,90 TL

Santa 9'lu Tek Kullanımlık Masa Örtüsü 7,90 TL

Çitliyo 120 gr Kara Şimşek Siyah Çekirdek 5,25 TL

Bolbol 560 gr Ketçap ve 500 gr Mayonez 9,90 TL

Banabi 125 gr Tütsü Soslu Kavrulmuş Badem 12,90 TL

Tat 830 gr Domates Salçası ve 550 gr Biber Salçası 14,90 TL