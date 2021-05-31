A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? A101 3 Haziran 2021 kataloğu yayınlandı!

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:55

A101 aktüel ürünlerin perşembe günü için hazırlanan indirim kataloğu yayınlandı. A101 3 Haziran 2021 kataloğunda bu hafta; Otomobil için gerekli aksesuarlar, kutu oyunları, mutfak için küçük ev aletleri, bebek tekstili ve su arıtma cihazı dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Her Perşembe raflarını yenileyen A101'in aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Peki A101'e bu hafta neler var? İşte A101'de haftanın aktüel ürünleri.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101 marketin bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler listesi belli oldu. A101 aktüel ürünler indirim listesi haberimizde. Bu hafta A101 Toshiba 58" Ultra HD Smart Led TV, SEG Mekanik Silindirik Termosifon, Reeder P13 Cep Telefonu, SEG 7 Kg Çamaşır Makinesi, Flavel Büro Tipi Buzdolabı, BMB Alkalin + Detox Su Arıtma Cihazı, BMB Alkalin + Detox Su Arıtma Cihazı, King Nova Çubuk Blender, Schafer Keyf-i Kahve Çelik Elektrikli Cezve, Kiwi Seramik Tabanlı Ütü, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre, Metaltex Yağ Sıçratmaz, French Press 600 ml, Castle Termos 25 Litre, Piranha Oto Teyp, Michelin Dijital Lastik Basınç Ölçer, Bebek Nevresim Seti gibi ürünler yer alıyor. İşte A101 3 Haziran 2021 kataloğundaki indirimli aktüel ürünlerin tamamı...

A101 indirim kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında oto aksesuarları geniş yer kaplıyor.

Piranha marka tek fiyatlı foto aksesuarları, Full HD Araç Yol Kayıt Kamerası, Sensörlü Kablosuz Telefon Şarj Cihazı ve Telefon Tutucu, oto teyp, Araç Tipi El Süpürgesi, araç içi soğutucu çiftli vantilatör ve Hasır oto minderi uygun fiyatla müşteriye sunulacak.

Ayrıca; Piranha Araç Tipi El Süpürge 59,95 TL, Piranha Metal Gövdeli Hava Kompresörü 99,95 TL, Piranha Bluetooth Aux Araç Kiti 19,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 24,95 TL, Piranha FM Transmitter 29,95 TL, Piranha Oto Sökülebilir Jant Boyası Yüzey Kaplama 29,95 TL, Piranha Araç İçi Soğutucu Çiftli Vantilatör 69,95 TL, Piranha Direksiyon Kılıfı 19,95 TL,

Piranha Direksiyon Topuzu 19,95 TL, Piranha Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 12,95 TL, Piranha Ön Cam Güneşlik 12,95 TL, Piranha Çekme Halatı 29,95 TL, Piranha Oto Çakmak Çoklayıcı 21,95 TL, Piranha Araç Şarj Aleti 12,95 TL, Piranha Lastik Tamir Kiti 400 ml 19,95 TL, Piranha Tek Fiyat Oto Aksesuarları 9,95 TL, Piranha Araç İçi Koltuk Arası Organizer 2'li 19,95 TL, Oto Bagaj Organizeri 19,95 TL ve Oto Boyun Yastığı 2'li 19,95 TL.

A101 3 Haziran 2021 kataloğundaki aktüel ürünlerin arasında; Toshıba 58″ Ultra Hd Smart Led TV 4,499 TL, Onvo 42″ Full HD Android Smart Led TV 2,199 TL., Hı-Level 32″ Uydu Alıcılı Led TV 1,399 TL, Reeder P13 Blue Cep Telefonu 1,299 TL, SEG SCM 7101 7 KG Çamaşır Makinesi 1,599 TL. SEG 65 LT Mekanik Silindirik Termosifon 749 TL. FLAVEL markası ile 85 Litre hacime sahip FLV 1090 Büro Tipi Buzdolabı 849 TL, elektrik gerektirmeyen BMB RO-10 + Alkalin+Detoks Su Arıtma Cihazı 679 TL'den yer alıyor.

Mutfak için gerekli züccaciye ürünlerinde ise; Arzum AR 2003 Cookart Eco Midi Fırın 399 TL, King Nova Çubuk Blender 99,95 TL, Schafer Keyf-i Kahve Çelik Elektrikli Cezve 129 TL, Schafer Ventus Saç Kurutma Makinesi 95 TL, Sunny Lateafe Çay Makinesi 179 TL,

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 119 TL, 3 Fonksiyonlu Manuel Rondo 39,95 TL, Hascevher Düdüklü Tencere 5 Litre 95 TL, Paşabahçe Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 37,50 TL, Arcopal Zelie Yemek Tabağı 20 cm 7,50 TL, Arcopal Zelie Kase Çeşitleri 16 cm 7,50 TL, Keramika Çift Renkli Çerezlik 10 cm 4,95 TL, Cam Yağlık / Sirkelik 1 Litre 5,95 TL,

Desenli Saklama Kabı Çeşitleri 3,6 Litre 14,95 TL, Badya Set 3'lü 11,95 TL, Kalpli Çay Kaşığı 6'lı 7,50 TL, French Press 600 ml 29,95 TL, Rooc Çok Amaçlı Mutfak Makası 8,95 TL, Yağ Sıçratmaz 12,50 TL, Termos 25 Litre 99,95 TL fiyatla indirimli olarak kaçırılmayacak fırsatla geliyor.

A101 aktüel ürünler kataloğunun 1 sayfasında da bebek ürünleri yer alıyor. Anne-bebek ihtiyaçları kapsamında Perşembe günü satışa sunulacak olan ürünler; Bebek Anne Yanı Yatağı 49,95 TL, Bebek Nevresim Seti 32,95 TL, Bebek Kundak Banyo Havlusu 19,95 TL, Bebek Pike Çeşitleri 100x130 cm 19,95 TL, Bebek Lastikli Penye Çarşaf 70x140 cm 16,95 TL, Bebek Müslin Panço Çeşitleri 24,95 TL, Bebek Müslin Battaniye 90x105 cm 13,50 TL, Bebek Banyo Eldiveni 7,95 TL, Bebek Kısa Kollu Şortlu Pijama Takımı 12,95 TL, Erkek Bebek Şort Tişört Takım 14,95 TL, Kız Bebek Kapri Tişört Takım 17,95 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'e bu hafta neler geldi? BİM 31 Mayıs 2021 aktüel ürünler kataloğu!

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