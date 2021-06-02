BİM'de bu hafta neler var? BİM 4 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:29 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 14:29

BİM'e bu hafta yine birbirinden uygun ürünler yer alıyor. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM markette bu hafta sürpriz indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta "Futbol Coşkusu BİM'de yaşanır" sloganı ile satışa sunulacak olan televizyonlar ve motorsiklet tutkunlarına özel ürünler yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? İşte BİM'de bu hafta Cuma günü satılacak olan aktüel ürünler kataloğundaki fırsat ürünleri.

BİM 4 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 4 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Motosiklet Kask İnterkom Sistemi, Relax Çelik Termos, Asobu Termos, Universal Motosiklet Çantası ve Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank gibi aktüel ürünler cazip fiyatlarla satılacak.

BİM'in bu hafta için yayınlanan üçüncü aktüel ürünler kataloğu, Cuma günü satışa sunulacak. BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda "Futbol Coşkusu BİM'de yaşanır" sloganı ile satışa sunulacak olan Dijitsu 65″ Ultra HD Smart Televizyon 4,999 TL. Dijitsu 55″ Ultra HD Smart Televizyon 3,499 TL. Dijitsu 43″ Full HD Linux Televizyon 2,299 TL. Dijitsu 43″ Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 2,199 TL. Dijitsu 40″ Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1,999 TL. Dijitsu 40″ Full HD Smart Televizyon 2,199 TL'den yer alıyor.

BİM'in Pazartesi günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğundaki ürünler arasında; Prolone Motosiklet Kask İnterkom Sistemi 499 TL. Koruyucu kılıfı dahil olan Çok Fonksiyonlu Özel Sırt Çantası 229 TL. Fener özellikli Kablosuz Mini Kompresör ve Powerbank 249 TL.

Motosiklet Lastik Basınç-Isı Kontrol Sistemi 199 TL. Universal Motosiklet-Bisiklet-Kick Scooter Telefon Tutucu 79,90 TL. Universal 33L Motosiklet Çantası 149 TL, Motosiklet Sele Brandası 19,90 TL. Anahtar-Kartlık Boyun Askısı 7,50 TL. Çok Amaçlı Plstik Kancalı File 49,90 TL.

Büyük Boy 750 ml Oto Bakım Ürünleri 14,90 TL. FAKİR Cilalı Oto Şampuanı 14,90 TL. Autoware Tek Fiyat Oto Ürünleri 14,90 TL, 12 saat sıcak 24 saat soğu tutma özellikli paslanmaz çelikten üretilmiş 500 ml kapasiteli 2 yıl garantili Asobu Termos 149 TL, RELAX 12 saat sıcak-soğuk tutma özellikli Relax Çelik Termos 69,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta canlı saksı çiçekleri de satışa sunulacak.

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