03 Haziran 2021 Perşembe 17:26 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 17:26

ŞOK'un bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Kadın terlik, Araç aküsü, LG 43" Televizyon, Alcatel marka cep telefonu gibi birçok ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL üzeri alışverişlerinizde indirime girecek olan ürünler müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Hugel Akü, LG 43 inç Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Alcatel Cep Telefonu, Kadın Klasik Ayakkabı, 3'lü Kadın Çorap, Queen Retro Çelik Kettle, temizlik ve gıda ürünleri indirimli fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta; Kadın Klasik Ayakkabı 19,95 TL, Kadın Örgü Terlik 21,95 TL ve 3'lü Kadın Çorap 12,95 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK'un bu hafta Cuma günü için hazırlamış olduğu aktüel ürünler kampanyasında oto ürünleri kategorisinde Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL, Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL ve Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK 2 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğu! ŞOK aktüelde bu haftanın ürünleri! ŞOK 4 Haziran 2021 aktüel ürünler kataloğunde bu hafta LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.349 TL, Alcatel 1S 2020 Cep Telefonu 1.599 TL, Queen Retro Çelik Kettle 449 TL ve Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL fiyatla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri oluyor. BİM 4 Haziran 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda araba lastiği, retro görünümlü çelik kettle, dokum kilim gibi ürünler yer alıyor. A101 3 Haziran 2021 kataloğu: A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Ayrıca ŞOK marketten yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 4x1 litrelik Fanta 15 TL olurken 400 ml Pantene Şampuan ise 13 TL olacak.

ŞOK 4 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN LİSTE FİYATI

Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL,

Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL

Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL

LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.349 TL,

Alcatel 1S 2020 Cep Telefonu 1.599 TL,

Queen Retro Çelik Kettle 449 TL

Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL

Kadın Klasik Ayakkabı 19,95 TL,

Kadın Örgü Terlik 21,95 TL

3'lü Kadın Çorap 12,95 TL