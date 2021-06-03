ŞOK'un bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta satılacak olan aktüel ürünler arasında Kadın terlik, Araç aküsü, LG 43" Televizyon, Alcatel marka cep telefonu gibi birçok ürün uygun fiyata satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda 25 TL üzeri alışverişlerinizde indirime girecek olan ürünler müşterileri sevindirecek nitelikte. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünler.
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda Hugel Akü, LG 43 inç Uydu Alıcılı Smart Led Tv, Alcatel Cep Telefonu, Kadın Klasik Ayakkabı, 3'lü Kadın Çorap, Queen Retro Çelik Kettle, temizlik ve gıda ürünleri indirimli fiyatla müşterinin beğenisine sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta; Kadın Klasik Ayakkabı 19,95 TL, Kadın Örgü Terlik 21,95 TL ve 3'lü Kadın Çorap 12,95 TL fiyatla satışa sunulacak.
ŞOK'un bu hafta Cuma günü için hazırlamış olduğu aktüel ürünler kampanyasında oto ürünleri kategorisinde Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL, Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL ve Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK 4 HAZİRAN 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDAKİ ÜRÜNLERİN LİSTE FİYATI
Hugel Akü 12 V 60 Ah 349 TL,
Hugel Akü 12 V 72 Ah 349 TL
Good Year Eagle Sport 255 / 55R16 Oto Lastik 435 TL
LG 43UN73006LC 43" 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart Led Tv 4.349 TL,
Alcatel 1S 2020 Cep Telefonu 1.599 TL,
Queen Retro Çelik Kettle 449 TL
Philips Powerbank 10.000 mAh 69,90 TL
Kadın Klasik Ayakkabı 19,95 TL,
Kadın Örgü Terlik 21,95 TL
3'lü Kadın Çorap 12,95 TL