ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelecek olan aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta; Filtre kahve makinesi, midi fırın, meşrubat bardakları, sunum tabakları, tamirat ve tadilat ürünleri büyük ilgi görecek. ŞOK'ta bu hafta 1700 w motor gücüne sahip taş motoru 449,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca masaüstü led dekoratif şömine 129,90 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta; Teknoloji ürünlerden ofis ürünlerine, elektrikli ev aletlerinden tadilat ekipmanlarına, züccaciye ve mutfak ürünlerinden tekstil ve giyim ürünlerine varana kadar birçok ürün yer alıyor.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında yer alan; Gamers Arena Sangal Hell Amd Athlon 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 7499 TL, Gamers Arena Sangal Pro Amd Reyzen 16 GB DDR4 500 GB SSD Freedos Gaming PC 14999 TL, Corsair Katar Pro Kablolu Optik Oyuncu Mouse 449 TL, Corsair RGB PRO Gaming TR Klavye 799 TL fiyatla oyunseverlerin alımına sunulacak.

ŞOK 4 Ocak aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde masa üstü bilgisayar ve bilgisayar aksesuarları yer alıyor. 4 Ocak Şok aktüel kataloğunda dikkat çeken Teknoloji grubunda Twisted Minda 21.5 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 1699 TL, Twisted Minda 23.8 Full HD Çerçevesiz Gaming Monitör 2099 TL,

Twisted Minda 23.6 Full HD Çerçevesiz Kavisli Gaming Monitör 2699 TL, Twisted Minda Z Dizayn Karbon Fiber Yükseklik Ayarlı Oyuncu Masası 2399 TL, Twisted Minda Dizayn Karbon Fiber Yükseklik Ayarlı Ofis Oyuncu Masası 3699 TL, Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Koltuğu 2599 TL, Mercusys Gigabit Powerline Kblosuz Wifi 829 TL fiyatıyla yer alıyor.

Şokta Bu Hafta Elektrikli Ev aletleri kapsamındaki ürünlerde; Alpina Midi Fırın 599,90 TL, Otomatik pişirme, dokunmatik ekranlı Dijitsu MD10 Mikrodalga Fırın 1399 TL, Filtre Kahve Makinesi 649 TL, Queen Quartz Soba 299,90 TL, Sinbo Mini Quartz Isıtıcı 199,90 TL, Masaüstü Led Dekoratif Şömine 129,90 TL'den satışa sunulacak.

Şok Aktüel kataloğundaki tadilat ve tamirat ürünlerinde ise; USSU markalı Taş Motoru 449,90 TL, Avuç Taşlama 319,90 TL, Benzinli Ağaç Motoru 1.199 TL, Vidalama 139,90 TL, Kılıç Testere 649,90 TL, Darbeli Matkap 299,90 TL, Balta 119,90 TL, Nilsan 3'lü Priz ve Gölyat 79,95 TL fiyattan satılacak.

Şok aktüel ürünler bu kadarla sınırlı değil tabi ki... Sadece ŞOK'ta etiketi büyük indirimlerle temel gıda, temizlik ve hijyen grubunda harika fırsat ürünleri, çarşamba günü raflarda yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Ev Tekstili ve Giyim Ürünlerinde; Kadın Ponponlu Terlik 49,95 TL, Rubenis Kadın-Erkek Şemsiye 99,95 TL, Kadın Fitilli Ev Botu 79,95 TL, Kadın Polar Tek Alt 59,95 TL, Klimalı Yastık 99,95 TL, Kadın Wellsoft Ev Patiği 22,95 TL, Çift Kişilik Flanel (Pazen) Lastikli Çarşaf Seti 199,95 TL'den sipariş bekliyor olacak.

ŞOK 4 Ocak 2023 aktüel kataloğundaki Züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Paşabahçe Elite Premium Borcam 149,90 TL, Borcam Black Store Saklama Kabı 119 TL, Bouqet 6'lı Kase 99,95 TL, Villa Patisserie 99,95 TL, Cam Drajelik 99,95 TL, İconic Şişe 29,95 TL, Çiftebelli 6'lı Çay Bardağı 49,95 TL, Leia 3'lü Su Bardağı 39,95 TL, Leia 3'lü Meşrubat Bardağı 44,95 TL, Tatlı Sunum 2'li Tabak 32,95 TL, Estrella Oval Tabak 59,95 TL, Marine 2'li Balık Servis 22,95 TL, Puding 4'lü Saklama Kabı 59,95 TL fiyatıyla müşterilerin alımına sunulacak.

ŞOK Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çocuklar için hazırlanmış harika oyuncaklar var.

Gokidy Tonton Araçlar Serisi 49,95 TL, Kelebek Yapboz-Anahtar Puzzle 29,95 TL, Karton Araçlar 69,95 TL, Melissa Bebek ve Mutfak Seti 179,90 TL, Benim İlk Motorum 149,90 TL,

Şokta Bu Hafta 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli Normal fiyatı 35,95 TL olan Sleepy 2×70 adet Exstra Islak Havlu 20 TL'den satılacak.

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