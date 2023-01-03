BİM'de bu salı neler var? BİM 3 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta salı günü için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM salı kataloğunda Süt ve Süt Ürünleri, Kahvaltılık Ürünler ve Atıştırmalık ürün çeşitlerinin yanı sıra; Kişisel Bakım Ürünleri, tuvalet kağıdı ve selpak havlu gibi birçok ürün yer alıyor. BİM aktüel 3 Ocak 2023 kataloğunda bu salı 900 gr Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 99 TL fiyatıyla indirim fırsatları arasında yer alıyor. Peki BİM salı kataloğunda başka neler var? İşte BİM aktüel 3 Ocak 2023 kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 3 OCAK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 3 Ocak aktüel kataloğunun ilk sayfasında kişisel bakım ürünleri yer alıyor.

BİM'de bu salı; Yüz Kesesi 17,50 TL, RBL El Kremi 14,50 TL, Oral-B Diş Fırçası 22,50 TL, L'oreal Cilt Temizleyici 68 TL, Oral-B Diş Macunu 39,50 TL, Bolero Çorap Çeşitleri 6,50 TL, Dushy Duş Jeli 19,50 TL, Pastel Mini Likit Mat Ruj 29,50 TL, RBL El ve Vücut Losyonu 28,75 TL, L'oreal Temizleme Jeli 58 TL, Shela Vücut Spreyi 18,75 TL, 75 ml Dermokil Kil Maskesi 19,50 TL,

Mara Dudak Koruyucu 29,50 TL, Pastel Maskara Dramatic Look 39,50 TL, Naturalove Kaş Şekillendirme Seti 29,50 TL, Rituel de Beaute Yüz Bakım Maskesi 12,50 TL, Dermokil Saç Sirkesi ve Toniği 24,50 TL, Naturalove Bukle Belirginleştirici Top Tarak 49 TL, Rituel de Beaute 3D Yüz Bakım Maskesi 12,50 TL, Dermokil Beyazlatıcı Yüz Bakım Kremi 69 TL, Dermokil Leke Karşıtı Yüz Bakım Kremi 79 TL'den satışa sunuldu.

BİM aktüel 3 Ocak 2023 kataloğundaki hijyen ürünlerinin devamında; 6'lı Blume Nature Kağıt Havlu 27,50 TL, Golden Rose Şampuan 32,50 TL, Golden Rose Saç Kremi 32,50 TL, 8'li Blume Nature Tuvalet Kağıdı 24,50 TL, 90'lı Fairy Bulaşık Makinesi Tableti 225 TL, Soda Plus Çamaşır Sodası 18,50 TL, 2×1440 ml Bingo Konsantre Yumuşatıcı 75 TL, Abc Sıvı Deterjan Narin&Yünlüler 55 TL fiyatıyla raflarda yerini alan ürünlerden oluyor.

BİM salı kataloğundaki gıda ürünleri ise başlıca şu şekilde: Tat Bulgur 32,50 TL, Kaanlar Siyah Zeytin 55 TL, Dr. Oetker Puding 29,50 TL, Indomie Jumbo Noodle 7 TL, Luppo Mega 29,50 TL, Tukaş Ketçap 27,50 TL, Yayla Margarin 15,50 TL, Tukaş Mayonez 33,50 TL, Biscolata Starz 17,50 TL, 5 Kg Eker Yarım Yağlı Yoğurt 95 TL, İçim Yarım Yağlı Süt 17,50 TL, Ülker Çikolatalı Gofret 18 TL, Fiskobirlik Fındık Ezmesi 49 TL, M&M's Draje Pirinç Patlaklı 9 TL, Erpiliç Piliç Parmak Köfte 32,50 TL, Lezita Zeytinli Piliç Salam 18,50 TL, Seğmen Vişne& Çilek Reçeli 89 TL

BİM aktüel 3 Ocak 2023 kataloğunda satışa sunulan diğer kampanyalı ürünleri ise; 1500 gr Gürsüt Tost Peyniri Yarım Yağlı 159 TL, Kaanlar Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 99 TL,Hanımeller Mahlepli Tuzlu Kurabiye 16,50 TL, Albeni Çikolata Kaplamalı Bisküvili Bar 15 TL, Keskinoğlu Mexican Shot Tavuk Parçaları 39,50 TL,

Biskrem Kakao Kremalı Dolgulu Bisküvi 18,50 TL, Cocostar Hindistan Cevizli Çikolata Kaplı Bar 10,50 TL, Gofrik Fıstık Parçalı Fıstık Ezmeli Sütlü Gofret 59 TL, Centro Sütlü ve Kakao Kremalı Fındıklı Gofret 21,50 TL, Çizmeci Time Kakaolu Fındık Kremalı Rulo Gofret 72,50 TL, Kellogg's Coco Pops Çikolatalı Mısır ve Tahıl Gevreği 69 TL fiyatıyla raflarda yerini aldı.