ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunda elektronik, bebek giyim, temel tüketim ve temizlik malzemeleri yer alıyor. ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunda; Aile Boyu Çaydanlık, Airfryer Pişirme Kağıdı, Emaye Kızartma Tavası ve Eğitici İlk Adım Arabası yer alıyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ayrıca; Hoover Wifili 10 KG Çamaşı Makinesi 10799 TL fiyatla yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan; Hoover Wifili 10 KG Çamaşı Makinesi 10799 TL, Dijital inverter teknoloj ve led göstergeli Samsung Çift Kapılı No-Frost Buzdolabı 18999 TL, Dijital göstergeli Altus 6 KG Çamaşır Makinesi 5299 TL, Altus 3 Programlı Bulaşık Makinesi 6499 TL fiyatla satışa sunuldu.

ŞOK 5 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Awox Cracks Max Şarjlı Süpürge 339 TL, Awox Sparkling Krom Kahve Makinesi 349 TL, Awox Dual Kırmızı Çay Makinesi 239 TL, Awox Orion Siyah Tost Makinesi 389 TL, Awox Vite Kıyma Maknesi 1149 TL, 12 litre geniş kapasite, 16 ön ayarlı programlı Kiwi Xlarge Airfryer 2299 TL'den satılacak.

Bu çarşamba Şok kataloğunda Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,90 TL, EVOKS Hacıyatmaz Çatal Kaşık Seti 54,95 TL, Soft Bebek Küveti 99,95 TL, Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,90 TL, Katlanır Çocuk Küveti 49,95 TL, Kendin Yap (DIY) Bulut Gece Lambası 79,95 TL, Kendin Yap (DIY) Roket Gece Lambası 79,95 TL, Gokidy Mama Sandalyesi 249,90 TL'den satılıyor.

Ayrıca; Bebek Nevresim Seti 129,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 139,90 TL, 2'li Bebek Yastık Kılıfı 24,95 TL, Bebek Yastığı 29,95 TL, 4'lü Ağız Silme Bezi 22,95 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 39,95 TL, Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,90 TL, EVOKS Hacıyatmaz Çatal – Kaşık Seti 54,95 TL, Soft Bebek Küveti 99,95 TL, Çocuk Adaptörlü Klozet Kapağı 149,90 TL, Katlanır Çocuk Küveti 49,95 TL, Kendin Yap (DIY) Bulut Gece Lambası 79,95 TL, Kendin Yap (DIY) Roket Gece Lambası 79,95 TL olarak raflarda yerini aldı.

Pilsan markalı oyuncaklarda ise eğitici ilk adım arabası, mini bul tak top, aktivite oyun masası, sevimli ilk arabam ve eğitici klozet köpek ve kedi ürünleri bulunuyor. Gokidy markalı ürünlerde ise mama sandalyesi, yuvarlama kulesi, sevimli kule, yürüyüş arkadaşım, bebek puzzle çeşitleri ve erken eğitim zeka kartları gibi ürünler yer alıyor.

Bebek Tekstil ve Giyim grubunda Bebek Nevresim Seti 129,90 TL, Anne Yanı Bebek Yatağı 139,90 TL, Bebek 2'li Yastık Kılıfı 24,95 TL, Bebek Yastığı 29,95 TL, Ağız Silme Bezi 4'lü takım 22,95 TL, Bebek Lastikli Çarşaf 39,95 TL olacak.

Şok aktüel 5 nisan 2023 kataloğunun oyuncak grubunda ise; Fisher-Price Eğitici Hikaye Kitabı 299,90 TL, Eğitici Tablet 299,90 TL, Neşeli Piyano 249,90 TL, Eğitici Köpeğin Uzaktan Kumandası 199,90 TL, Eğitici Oyun Kumandası 299,90 TL, Geveze Telefon 229,90 TL, Köpekçiğin Oyun Macerası 229,90 TL, Şekil Eşleştirme Arkadaşı Kelebek 99,95 TL, Hayvan Temalı Dişlikler 24,95 TL, Eğlenceli Arkadaşlar Dişlik ve Çıngıraklar 99,95 TL, Eğitici İlk Adım Arabası 349,90 TL, Mini Bul-Tak Top 49,95 TL, Aktivite Oyun Masası 229,90 TL, Sevimli İlk Arabam 159,90 TL, Eğitici Klozet Köpek ve Kedi 199,90 TL, Hikaye Kitabım 29,95 TL, Çıngıraklı Top 39,95 TL,

ŞOK'ta bu hafta Mutfak ve Züccaciye grubunda harika fırsat ürünleri yer alıyor. Airfryer Pişirme Kağıdı 39,95 TL, Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 399,90 TL, Galata 6'lı Çay Bardağı 74,95 TL, Naz 6 Kişilik Kahve Fincan Takımı 299 TL, Borosilikat 3'lü Cam Kupa 39,95 TL, Altın Yaldızlı Lokumluk 49,95 TL, Aynalı Peçetelik 69,95 TL, Borcam Bake&Keep Plastik Kapaklı Dikdörtgen Tepsi 114,90 TL, Emaye Kızartma Tavası 119,95 TL, Bölmeli Saklama Kabı 44,95 TL, Süzgeç 44,95 TL, Çerezlik 12,95 TL, Saklama Kabı 59,95 TL, Metal Servis Maşası Çeşitleri 29,95 TL,

ŞOK 5 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğunda kişisel bakım grubunda çeşitli ürünler bulunuyor. Bu kapsamda; Mon Amour Lipcare 14,90 TL, Mon Amour Shine Lip Gloss 29,50 TL, Mon Amour Pompalı Aseton 19,25 TL, Mon Amour Oje 12,50 TL, Mon Amour BB Krem 25 TL, Orkid Ultra Ekstra Paketli Gece 77,90 TL, Arko Men Klasik Traş Köpüğü 29,95 TL, Arko Men Cool Traş Kremi 22,45 TL, Gilette Blue 3 Comfort 66,50 TL ve Gilette Permatik Pro 27,95 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 4 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu