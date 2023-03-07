ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 8 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'a bu hafta gelen aktüel ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Teknoloji ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, ev tekstili, Giyim Ürünleri, Züccaciye, Eğitici özellikli Oyuncaklar ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Dekoratif Peluş Halı 199,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Ayrıca temizlik için pratik bir gereç olan Sprey Mop 149,95 liradan satılacak. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 8 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında teknoloji grubunda yer alan; Gamers Arena Sangal ACE Gaming PC 10799 TL, Gamers Arena Sangal RUSH Gaming PC 14099 TL,Gamers Arena Sangal BOOST Gaming PC 15499 TL, Gamers Arena Sangal CROSSHAİR Gaming PC 24299 TL, Gamers Arena Sangal STEAM Gaming PC 20999 TL, Gamers Arena Sangal BURST Gaming PC 17499 TL fiyatla satışa sunulacak.

ŞOK 8 Mart aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde monitör ve kulaklık gibi bilgisayar aksesuarları da yer alıyor. Twisted Minds Full HD Gaming Monitör 1899 TL, Samsung 24" Full HD Curved Monitör 2399 TL, ViewSonic 24″ Full HD Curved Gaming Monitör 3199 TL, Phılıps Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 449 TL, Redragon RGB Gamer Mouse 249 TL, Redragon Vara RGB Mekanik Hisli Gaming Klavye 699 TL, Twisted Minds Karbon Fiber Oyuncu Masası 2299 TL, Twisted Minds Comfort E-Spor Oyuncu Kulaklığı 2699 TL fiyatla sipariş bekliyor olacak.

ŞOK aktüel kataloğunun kampanyalı ürünleri bu kadarla da sınırlı kamıyor.

ŞOK'ta bu hafta "Çarşamba Fırsatlarını Şok Seviyoruz" etiketi ile Ücretsiz kurulum ve 2 yıl garantisi ile Davlumbaz-Cam Ocak- Fırın setinden oluşan Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 3599 TL'den raflarda yerini alacak

ŞOK Marketin hazırldığı kampanyalarının devamında çok amaçlı ürün grubunda harika ürünler var. Awox Baskül 139,90 TL, Pastel Kurutmalık 149,95 TL, Ütü Masası Kılıfı 37,95 TL, Sillgech Superbright Sprey Mop 149,95 TL, Lime Tablet Mop-Sprey Mop 2'li Yedek Paspas 49,95 TL fiyattan satışa sunulacak.

Şok Aktüel Kataloğunda yer alan tekstil-giyim ürünlerindeki fırsatları ise; Slazanger Yüksek Bel Modal Kumaş Kadın Eşofman Altı 249,90 TL, Slazanger Kadın-Erkek Sıfır Yaka Modal Kumaş Sweatshirt 239,90 TL, Slazanger Kadın Kapüşonlu Modal Kumaş Sweatshirt 239,90 TL, Slazanger Erkek Kapüşonlu Modal Kumaş Sweatshirt 249,90 TL, Peluş Banyo Paspas 2'li Takım 199,90 TL, Dekoratif 90×90 cm Peluş Halı 199,90 TL'den satılacak.

Şok 8 Mart Kataloğundaki çok amaçlı ev eşyalarında ise; Ahşap Sepet 169,95 TL, Ahşap Kirli Sepeti Raf 169,95 TL, İtme Kapak Çöp Kovası 42,95 TL, Kirli Sepeti 129,90 TL, Petek Çamaşır Sepeti 69,95 TL, Petek WC Fırça 22,95 TL, Petek Mandallık 16,95 TL, Bulaşık Matik + 1 Yedek 32,95 TL, Bulaşık 3'lü Matik Yedek 29,95 TL, Bulaşık Altlığı 19,95 TL, Katlanır Maşrapa 19,95 TL, Sütyen Topu 19,95 TL, Slim Moblen Askı 24,95 TL, Hazneli Tüy Toplayıcı 44,95 TL, Büyük Ayakkabı Çekeceği 9,95 TL olacak.

BİM'de bu hafta neler var? BİM 7 Mart 2023 Salı aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta oyuncak grubunda; Hot Wheels Tekli Arabalar 34,95 TL, 30 cm Barbie Balerin Bebek 89,95 TL, Hot Wheels Taşıyıcı Arabalar 139,90 TL, Büyük Boy Oyun Çadırı 179,90 TL, Barbie Mini Karakterler 19,95 TL fiyatla karşımıza çıkıyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli Normal fiyatı 29,90 TL olan Domestos Yoğun Çamaşır Suyu 17 TL, Normal fiyatı 79 TL olan Neutrogena Yoğun Bakım Kremi 39 TL, Normal fiyatı 21,50 TL olan Kocatepe ürk Kahvesi 16 TL, Normal fiyatı 49,90 TL olan Sürefresh Mliföy Hamuru 35 TL, Normal fiyatı 72,90 TL olan Süperfresh Ton Balığı 48 TL, kampanyalı fiyatı ile satışa sunulacak.