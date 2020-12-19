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Ekonomi

ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünler satışa sunuldu. ŞOK'ta bu haftanın fırsatlarında teknolojik ürünler ve tekstil ürünleri yer alıyor. ŞOK hafta sonu aktüel ürünlerde; Elektrikli ızgara, tost makinesi ve Ankastre seti uygun fiyattan satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta sonu şampuan ve deterjanlar da indirimli fiyattan satılıyor. Peki ŞOK'a bu hafta sonu neler gelecek? İşte ŞOK 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu

19 Aralık 2020 Cumartesi 13:37 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 13:37
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Her Çarşamba ve hafta sonu raflarını yenileyen ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğunda bu hafta yine birçok üründe sürpriz indirimler var. Hafta sonu için hazırlanan ŞOK aktüel ürünler kataloğunda; Klasik erkek bot, epilasyon aleti, 2'li havlu seti, banyo paspas takımı, çelik cezve ve çay makinesi dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. ŞOK 18-22 Aralık 2020 kataloğunda bu hafta mutfak ürünlerde kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. İşte ŞOK hafta sonu aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

Her hafta aktüel ürünleri raflarında müşterilerine sunan marketlerarasında yer alan ŞOK marketleri yeni haftada raflarında yer alacak aktüel ürünlerin kataloğunu yayımladı.

İşte ŞOK'ya hafta sonu için hazırlanan indirimli aktüel ürünler kataloğundaki fırsatlar.

ŞOK 21-24 Kasım 2020 kataloğunda bu hafta kaçırılmaz fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu satılacak olan ev aletleri özellikle kadın müşterilerin yüzünü güldürecek.

ŞOK marketin hafta sonu için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta sonu satılan aktüel ğrğnler arasında; Tüylü kırlent kılıfı, tek kişilik ve çift kişilik yatak koruyucu, mama sandalyesi, kadın pofuduk terlik ve çocuk gelişimi kitapları yer alıyor.

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