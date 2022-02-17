ŞOK'ta bu hafta sonu neler var? ŞOK 19 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

17 Şubat 2022 Perşembe 18:13 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:13

ŞOK'a bu hafta sonu gelecek olan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta sonu için hazırlanan katalogta bilgisayar aksesuarları, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve led ışıklı telefon tutucu yer alıyor. Hafta sonu satışa sunulacak olan ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta Ardeno Melis Çalışma Masası 349 TL fiyatıyla dikkat çeken aktüel ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 19 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; Evdemo Çekmeceli Şifonyer Komidin 549 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden oluyor. Ayrıca Asus X515FA-ej06a12 w10 notebook 6875 TL, Asus X409JA-BV062A2 Fdos Notebook 5.599 TL'den satılacak.

ŞOK 19 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Goldmaster Elektrikli Çay Makinesi 289 TL, Akıllı Kumanda 59,90 TL, Asonic Şarj Kablosu 19,95 TL, Led Işıklı Telefon Tutucu 89,90 TL, HDMI Kablo 14,95 TL, Gezer Kadın Terlik 49,95 TL ve Çuha Saksı Çiçeği 5,99 TL olarak yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta sonu satışa sunulacak olan mobilya grubu ürünlerde; Evdemo Metal Elbise Askılığı 279 TL, Ardeno Melis Çalışma Masası 349 TL fiyatla yer alıyor. Ayrıca Evdemo Çekmeceli Şifonyer Komodin 549 TL'den satışa sunulacak.

Ayrıca ViewSonic Led Monitör, Oppo A55 ve A16 Cep Telefonu çeşitleri, Asus Notebook çeşitleri, Wifi Lazer Yazıcı ve birçok bilgisayar bileşeni uygun fiyatla müşteriyle buluşacak.

ŞOK aktüel ürünlerin hafta sonu için hazırlanan kataloğunda; Rampage RM-K16 Oyuncu Kulaklık 149 TL ve Rampage Oyuncu Koltuğu 1.599 TL fiyatla haftanın ilk dikkat çeken aktüel ürünleri oluyor.

BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 18 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu ŞOK'ta bu hafta ST100 gaming RGB premium kulaklık standı 749 TL'den sizlerle olacak. Corsair Force MP400 M2/PCI-E Usb 3.0 1TB SSD disk 1899 TL'den sizlerle. Bir diğer üründe Vengeance DDR4 3200 MHz 2×8 16GB PC Ram 1249 TL'den sizlerle. P2500W wifi lazer yazıcı 1049 TL'den, ViewSonic VG2719 2K 27" 60Hz 5Ms QHD IPS LED monitör 4699 TL'den, Corsair Harpoon pro RGB kablolu oyuncu mouse 219 TL'den raflarda yerini alacak.

300 gram Gokidy Kinetik Kum 17,95 TL, Oyuncak Bebek Arabası 59,90 TL, Güzellik Çantası Seti 19,95 TL, 4x100 gram Oyun Hamuru 17,95 TL, Kitap Çeşitleri 14,95 TL. Dinazorlar Dünyası Oyun Seti 19,95 TL, 30 cm Barbie Prenses Bebek 59,90 TL, 2in1 Puzzle 14,95 TL ve 5'li Hot Wheels Araba Seti 79,90 TL fiyatla yer alıyor.

ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Fırçası 13 TL, 50 ml Sensodyne Tam Koruma / Beyazlatıcı Diş Macunu 13 TL, 200 ml Neutrogena Yoğun Bakım Kremi 19 TL, 4x1 litre Sprite 21 TL ve 1 litre Activex Sıvı Sabun 20 TL fiyatla satışa sunulacak.