BİM'de bu hafta Salı neler var? BİM 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

20 Şubat 2022 Pazar 11:00 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 11:00

BİM 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta Salı günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda atıştırmalıklardaki indirim dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünler broşüründe bu hafta çaylarda kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada Haftanın Önerileri etiketi ile meyveli kış çayları ve cipslerde indirimler var. İşte BİM Salı kataloğunda yer alan aktüel ürünler

BİM 22 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu salı reçel, süt, mantı, pizza tost, biber salçası gibi birçok ürün uygun fiyattan satışa sunulacak. İşte bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 22 Şubat 2022 kataloğunun ilk sayfasında Çay Keyfinin Favorileri etiketi ile satılacak fırsat ürünleri arasında; Efor Platinum 1 Kg Siyah Çay 32,90 TL, Tirebolu 25'li Fincan Poşet Çay 9,50 TL, Doğadan 14'lü Probiyotikli Yeşil Çay 12,90 TL, Greenwood 130 gr Meyveli Kış Çayı 17,90 TL, Greenwood 50 gr Ihlamur 13,50 TL, Herby 20'li Bitki Çayı 14,90 TL, Berk 40×5 gr Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay 13,90 TL, Doğadan 18'li Fonksiyonel Bitki Çayı 8,90 TL, Lipton 20'li Bitki Çayı 7,90 TL, Sek 500 ml Sıcak Çikolata 13,90 TL,

BİM'de bu Salı birçok atıştırmalık ürün indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 22 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğundaki atıştırmalık gıda grubunda; Simbat 300 gr Jumbo Antep Fıstığı 44,90 TL, Simbat 200 gr Çıtır Kaplamalı Cips Fıstık 6,90 TL, Simbat 400 grTuzlu Kavrulmuş Fındık 32,90 TL, Patito 200 gr Patates Cipsi 8,50 TL, Patito 90 gr Tuzlu Karamelli Kaşık Cips 6,90 TL, Party 130 gr Mısır Cipsi 5,75 TL, Seyidoğlu 1 Kg Tahin 49,90 TL, Mixim 280 gr Kalp Şeklinde Tereyağlı Kurabiye 17,90 TL, Çaylı 125 gr Selanik Gevreği 14,90 TL, Wafer Master 200 gr Kremalı İnce Gofret 13,90 TL,

Biscolata Mood 125 gr Çikolatalı Krema Dolgulu Bisküvi 11,90 TL, Luppo 182 gr Portakallı Bitter Çikolata Kaplı Sandviç Kek 9,50 TL, Kahve Dünyası 350 gr Fındık Kreması 39,90 TL, Buono 30 gr Beyoğlu Çikolatası 3,90 TL, Buono 35 gr Çikolata Bombası 12,90 TL, Buono Gusto 60 gr Çikolata Kaplı Bademli Draje 9,90 TL, Dankek 200 gr Meyveli Kek 9,90 TL, Rocher Patiswiss 80 gr Antep Fıstıklı Çikolatalı 14,90 TL, Patiswiss 80 gr Antep Fıstıklı Beyaz Çikolatalı Kurutulmuş Çilek Draje 16,90 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta salı kahvaltılık ürünlerde; Hünnap Keçiboynuzu Özü 28,90 TL, Seğmen 460 gr Sivas ve Bingöl Balı 26,90 TL, Dost 500 gr Tuzsuz Topak Tereyağı 39,90 TL, Kerem 3×180 gr Labne 29,90 TL, Teksüt 600 gr Tost Peyniri 37,90 TL, İlkgün 380 gr Reçel 9,90 TL, Özkaleli 300 gr Zile Pekmez 15,90 TL, Sek 150 gr Rulo Kaymak 16,50 TL, Sek 330 ml Protein Süt 9,90 TL,

Polonez 200 gr Hindi Füme 14,90 TL, Marmara Birlik 1400 gr Siyah Zeytin 39,90 TL, Maret 200 gr Dana Kangal Sucuk 17,90 TL, Sultan 100 gr Pastırma 21,90 TL, Cupido 1000 gr Yaprak Buğday ve Mısır Gevreği 29,90 TL, Dost 750 gr Laktozsuz Yoğurt 11,90 TL, Kelly's 275 gr Anadolu Meyveleri Müsli 13,90 TL, Pek 400 gr Gurme Mantı 16,90 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta satılacak olan aktüel ürünlerde; Beşler- Bi'Doyum 170 gr Dana Dürüm Döner 12,90 TL, Superfresh 4×145 gr İnce Hamur Pizza 26,90 TL, Superfresh 2×125 gr Pizza Tost 14,90 TL, Tat 650 gr Ketçap ve 560 gr Mayonez 23,90 TL, Tat 400 gr Mısır ve Meksika 410 gr Fasulyesi 19,90 TL, Eker 125 gr Gurme Sütlü Tatlı Çeşitleri 5,90 TL, Sek Quark 140 gr Meyveli Yoğurt 7,90 TL,

Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 39,90 TL, Mezzemarin 500 gr Sardalya ve İstavrit 18,90 TL, Cp 225 gr Piliç Tenders 15,90 TL, Dost 1 Litre Kefir 10,90 TL, Lezita 700 gr Piliç Kasap Köfte 22,90 TL, Kültür Mantarı 8,90 TL, Pek 500 gr Elmalı Rulo Börek 14,90 TL, Doğanay 750 ml Nar Ekşi Sosu 12,90 TL, Türkşeker 690 gr Biber Salçası 9,90 TL, Sofra Değirmen Deniz Tuzu Çeşitleri 13,90 TL olacak.

Ayrıca Familia 3 Katlı 6'lı Kağıt Havlu 19,90 TL, Familia 3 Katlı 8'li Tuvalet Kağıdı 19,90 TL'den satılacak.