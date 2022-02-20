ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 23 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu!

20 Şubat 2022 Pazar 18:12 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 18:12

ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. ŞOK 23 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'ta bu hafta tablet, cep telefonu, dikiş makinesi, termosifon, robot süpürge ve bluetooth kulaklık gibi elektronik ürünler uygun fiyattan satılacak. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya ve Elektrikli El Aletleri grubunda büyük indirimler ürünler yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelecek olan indirimli aktüel ürünlerin kataloğu.

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında; Infinix XE21Tws Kablosuz Bluetooth Kulaklık 339 TL, Infinix XE18 Tws Kablosuz Bluetooth Kulaklık 279 TL, Infinix Irocker XE15 Tws Kablosuz Bluetooth Kulaklık 149,90 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünlerden oluyor. Ayrıca Philips TAB5305 Soundbar 1799 TL'den satılacak.

ŞOK 23 Şubat aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde; Android işletim sistemli, Ips ekran, 2 GB Ram, 8 GB dahili hafızası 2 GB ram ve 8 inç ekran boyutuna sahip Tecnopc Tablet 729 TL, 64 GB hafızalı 4 GB ram, çift sim kart desteğine sahip Tecno Spark 6 Go Cep Telefonu 2199 TL, 16 GB hafızalı 10.1 inç ekran boyutuna sahip olan Tecnopc Ultrapad Tablet 1129 TL'den yer alıyor.

Şok Aktüel 23 Şubat 2022 Kataloğu içerisinde bu hafta büyük ilgi görecek olan Elektrkli Ev Aletleri grubunda Yer Sofrası 99,90 TL, Kiwi Blender Seti 259 TL, Fonksiyonel Batarya Perlatörü 14,95 TL, Sos Tava Çeşitleri 24,95 TL, Çelik Saklama Kabı 34,95 TL, Luminarc Sunum Kasesi 6,49 TL ve 5'li Saklama Kabı Set 34,95 TL'den satılacak.

ŞOK'ta bu hafta elektrikli ev aletleri grubunda; Akel Midi Fırın 349 TL, Alpina Aspiratör 349 TL, Elektrkli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünlerin devamında; Wiami FX-11 Plus Robot Süpürge 5999 TL, Wiami FX-7 Robot Süpürge 2899 TL, Demirdöküm DT4 65 Dijital Termosifon 2499 TL, Demirdöküm DT4 65 Basic Termosifon 2299 TL, Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light Dikey Şarjlı Süpürge 1149 TL olarak yer alıyor.

ŞOK aktüel ürünler kataloğunda Demirdöküm DT4 65 Dijital Termosifon 2499 TL, Demirdöküm DT4 65 Basic Termosifon 2299 TL, XİAOMİ markası ile 2 yıl garantili Lityum pil kapasiteli Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Light Dikey Şarjlı Süpürge 1149 TL, Wiami FX-11 Plus Robot Süpürge 5999 TL, Wiami FX-7 Robot Süpürge 2899 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK'ta bu hafta züccaciye ürünlerinde; Cem Balık Tavası 129 TL, Kumsal Granit Efektli Cam Kapaklı Derin Tencere 129 TL, Krep Tava 69,90 TL, Sahan 64,90 TL, Wok Tava 84,90 TL, Cam Kapaklı Karnıyarık Tenceresi 119 TL ve Tava 79,90 TL olarak yer alıyor.

Ayrıca Brother JA 1400 Ev Tipi Mekanik Dikiş Makinesi 1949 TL, Brother G53700 Mekanik Dikiş Makinesi 2999 TL, Beko BMD Siyah Mikrodalga Fırın 1199 TL, AKEL Midi Fırın 349 TL, ALPİNA markası ile tekli salyangoz motorlu, 2 adet alüminyum filtreli, termik kontrol sistemine sahip olan Alpina Aspiratör 349 TL fiyatıyla ŞOK marketlerde yerini alacak.

ŞOK'ta bu hafta ev tekstili grubunda, Evdemo Buket Gri Köşe Koltuk Takımı 2.299 TL, Evdemo Tv Ünitesi 549 TL, Evdemo Asia Beyaz Dresuar 499 TL, Gokidy Oyuncak Pet Seti 49,95 TL ve Basketbol Potası ve Topu 39,95 TL'den alıcı bekliyor.

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak ŞOK kataloğunda giyim ürünlerinde Erkek Kemer 19,95 TL, Erkek Eşofman Altı 54,90 TL, Erkek Oduncu Gömlek 59,90 TL, Gezer Kız - Erkek Çocuk Ayakkabısı 19,95 TL, Slazenger Tam Fermuarlı Sweatshirt 69,90 TL, Çocuk Atkı - Bere - Eldiven Takımı 49,95 TL'den satılacak.