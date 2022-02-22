BİM'de bu hafta cuma neler var? BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

22 Şubat 2022 Salı 11:25 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 11:25

BİM'de bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletleri ve örgü malzemeleri dikkat çekiyor. BİM aktüel ürünlerde bu hafta kapaklı kutu organizerlar, hurç seti, lüks süet sepetler ve oyuncaklar gibi çeşitli ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta neler gelecek? BİM'de bu hafta cuma günü satılacak olan Woon 32 inç HD Ready Uydulu LED TV 2299,00 TL fiyatıyla en çok dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte BİM aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri

BİM 25 ŞUBAT 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünler kataloğunda bu Cuma; Vestiyer, Eskitme Ahşap Çiçeklik, Ahşap Fener, Ponpon 20'li Led Işık, Vantuzlu kaydırmaz Banyo Paspası ve çok daha fazlası ygun fiyattan BİM'de yerini alacak. İşte bu hafta Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu Cuma elektronik, mobilya, züccaciye, tuhafiye ve tekstil ürünleri indirimli olarak raflarda yerini alacak.

BİM 25 Şubat 2022 kataloğunun ilk sayfasında; Woon 32″ HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 2,299 TL fiyatla listede. Ayrıca Emaye ızgaralı, gaz emniyet sistemli, otomatik düğmeden çakmaklı 2 yıl garantili Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 699 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü elektronik ev eşyaları kapsamında; Powerlife Buharlı Ütü 399 TL, 3 yönlü başlık, entegre fırçalı, Activite lock özelliği ile dikkat çeken Powerlife Süpürge 1299 TL, Phılıps Erkek Bakım Seti 199 TL, Blender Seti 229 TL, Fakir Buharlı Temizleme Makinesi 399 TL,

Hepa filtreli, dar alanlar için aparat ve duvara monte şarj aparatına sahip tek düğme ile toz haznesi boşaltma özelliği ile Fakir Şarjlı El Süpürgesi 399 TL, 4 fincan kahve pişirme kapasiteli tek tuşla kontrol özelliği olan Fakir Türk Kahve Makinesi 399 TL'den alıcı bekliyor.

BİM'de bu hafta Züccaciye ve Mutfak ve Ev Gereçleri kapsamında satılacak olan ürünlerin başında; Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünler 69,90 TL, Chef's Sahan 20 cm 49,90 TL, Onyo Koltuk Arkası Bardak Tutucu 2'li 4,90 TL, Kapı Koruma Bandı 4'lü 9,95 TL, Borosilikat Cezve 49,90 TL, Plastik Elma Çerezlik 2,50 TL, Paşabahçe Heybeli Çay Bardağı 6'lı 24,90 TL,

Kütahya Porselen Dekorlu Porselen Demlik 59,90 TL, Desenli Mermer Kapaklı 4'lü Baharat Seti 59,90 TL, Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 19,90 TL, Çekmece İçi Kaşıklık 19,90 TL, Lav Pastel Renkli Meşrubat Bardağı 3'lü 27,90 TL, Lav Pastel Renkli Çay Seti 59,90 TL, Lav Katlı Cam Sunumluk 34,90 TL fiyatlarla raflarda yerini alacak.

BİM'de bu haftanın öne çıkan ürünlerinde; Mini Kapaklı Kutu Organizer 27,90 TL, Midi Kapaklı Kutu Organizer 37,90 TL, Maxi Kapaklı Kutu Organizer 44,90 TL, Dikdörtgen Büyük Boy Lüks Süet Sepet 28,90 TL, Dikdörtgen Küçük Boy Lüks Süet Sepet 24,90 TL, Silindir Büzgülü Büyük Boy Lüks Süet Sepet 44,90 TL, Vakumlu Hurç 3'lü Seti 24,90 TL, İki Gözlü Çekmece 27,90 TL, Çekmece Düzenleyici 12 Bölmeli 13,90 TL, Başucu Düzenleyici 23,90 TL, Dolap İçi Katlı Askılı Organizer 29,90 TL,

Çok Amaçlı Çanta 23,90 TL, Bölmeli Dolap Düzenleyici 19,90 TL, Ayakkabı Hurcu 16,90 TL, Gezer Kışlık Terlik 22,50 TL, Mini Akordiyon Düzenleyici 9,50 TL, Midi Akordiyon Düzenleyici 10,50 TL, Maxi Akordiyon Düzenleyici 11,50 TL, Pencereli Maxi Hurç 13,90 TL, Pencereli Mega Hurç 16,90 TL, Çok Amaçlı Büyük Kutu 34,90 TL, Çok Amaçlı Baza Altı Kutusu 27,90 TL, Raf Düzenleyici 17,90 TL, Baskılı Hurç 9,90 TL fiyatlarıyla raflarda yerini alacak.

BİM'in ev eşyaları ve dekorasyon grubunda yer alan ürünleri ise; Vestiyer 399 TL, Eskitme Ahşap Çiçeklik 129 TL, Ahşap Fener 69,90 TL, Ponpon 20'li Led Işık 89,90 TL, Vantuzlu kaydırmaz Banyo Paspası 34,90 TL, Temizlik seti 49,90 TL, Saplı Faraşlı Fırça 17,90 TL, Tuvalet Fırçası Çeşitleri 9,90 TL'den satışa sunulacak.

BİM 25 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda eğitici ve öğretici Oyuncaklar kapsamındaki ürünlerde; 1000 Parça Puzzle 59,90 TL, Lisanslı 100 Parça Puzzle 19,90 TL, Oyuncak Pastalı Çay Seti 49,90 TL, Alışveriş Zamanı Hafıza Oyunu 22,90 TL, Lisanslı Şeffaf Yumurta 13,50 TL, Lisanslı 2'li Top 12,90 TL, Oyuncak Kamyon 29,90 TL, Piccolo Mondi Işıklı Sesli Uçak 99,90 TL, LC Lokomotif Tren 39,90 TL, Hikaye Kitapları 7,90 TL'den raflarda yerini alacak.

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