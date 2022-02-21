A101 24 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

21 Şubat 2022 Pazartesi 15:53 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 15:53

A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Her perşembe birbirinden ucuz ürünlerle müşterisini memnun eden A101'de bu hafta için hazırlanan indirimli ürünler belli oldu. Aralık ayının ilk kataloğunu yayınlayan A101 aktüel ürünlerde bu hafta Pro Kompakt Eliptik Bisiklet, Vücut Şekillendirici Egzersiz Aleti, Pilates Topu, ütü, sürahi ve elektrikli bisiklet uygun fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte A101 24 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğu

A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101'in perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektronikten beyaz eşyaya, Mutfak ürünlerinden züccaciyeye, elektrikli ev aletlerinden çok amaçlı ürünlere, Ev tekstilinden giyim ürünlerine kadar birçok üründe indirim olacak.

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101 aktüel indirim kataloğunda bu hafta yine kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. A101'de bu hafta televizyon, Termosifon, Bluetooth Kulaklık, Elektrikli Motorlu Bisiklet, Cep Telefonu, Koşu Bandı, Pilates & Yoga Egzersiz Bandı, Seramik Tabanlı Ütü, Narenciye Sıkacağı, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık ve Blender Seti indirimli olarak satışa sunulacak.

A101 24 Şubat 2022 aktüel ürünler kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin başında; 4K Smart Tv özellikli, dahili wifi, dahili uydu alıcılı, wirelles display, Exxen, Prime video, Youtube ve Netflix gibi uygulamaları akıllı kumandası ile dikkat çeken Toshıba 65″ Ultra Hd Smart TV 9,199 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.

Yine 4K smart özellikli, netflix, exxen ve youtube gibi uygulamaları olan Toshıba 55″ Ultra HD Smart Tv 7099 TL, Toshıba 43″ Full HD Smart Led TV 4699 TL'den satılacak.

A101'de bu hafta satılacak olan elektronik ürünlerin devamında; 6,5 inç ekran, 2 GB Ram ve 32 GB dahili hafızalı, parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 3800 mAh bataryalı Reeder P13 Blue Max Lite 2022 Cep Telefonu 1,899 TL, Piranha Mıknatıslı Telefon Tutucu 12,95 TL, Piranha Bluetooth Kulaklık 49,95 TL, Piranha Kablolu Kulaklık 59,95 TL, Piranha 10000 mAh Powerbank 75 TL.

A101'de bu Hafta Beyaz Eşya grubunda yer alan fırsat ürünleri; 541 litre net hacimli. çift kapılı SEG NF 483 No-Frost Buzdolabı 4,999 TL, LED göstergeli, 15 program, hızlı yıkama, ön yıkama, çocuk kilidi özellikli 1200 devirli SEG CM 1012 10 KG Çamşır Makinesi 4,199 TL, Mekanik kontrol özellikli SEG 65 Litre Mekanik Silindirik Termosifon 1,699 TL'den satılacak.

A101 aktüel ürünler kataloğundaki ev eşyaları grubunda Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL, Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 169 TL, Kiwi Ekmek Kızartma Makinesi 239 TL, Hızlı kaynatma özelliği ile Kiwi Elektrikli Cezve 85 TL, Kiwi seramik Tabanlı Ütü 199 TL, Arzum Starry El Blender Seti 299 TL, Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 4,999 TL, Dekoratif Çalışma Masası 379,95 TL, Dekoratif 5 Raflı Kitaplık 479,95 TL,

A101'in bu hafta için hazırlanan kataloğunda spor ekipmanları yer alıyor. Altıs Tek Kişilik Vücut-Kas Geliştirici Çalışma İstasyonu 4499 TL, Altıs İntensty style M masajlı Pratik Kompakt Koşu Bandı 3699 TL, Altıs Epilitik Bisiklet 2999 TL, Altıs fonksiyonel Kol ve Bacak Çalıştırıcı Egzersiz Aleti 1499 TL, Altıs Ewalker Eklem Baskısız Spor Egzersiz Aleti 1999 TL, Hattrick Spinbike Mega Energy Kondisyon Bisikleti 2999 TL, Altıs Dikey Kondisyon Bisikleti 899 TL'den satışa sunulacak.

El işi grubunda yer alan bu fırsat ürünleri sırasıyla şöyle; Tek Kat 100 gr Makrome İpi 8,50 TL, Tarama 250 gr Makrome İpi 11,95 TL, Örgü 2'li Şiş 2,95 TL, Küçük Kanaviçe Kiti 15,95 TL, Dikiş 24'lü Seti 9,95 TL, Çelik Misinalı Şiş 4,95 TL, Ponpon 4'lü Aparat Set 12,95 TL, Nakış 2'li Kasnak Seti 23,95 TL, Punch 3'lü İğne Seti 29,95 TL, Makara 10'lu Seti 7,95 TL

A101 Aktüel 24 Şubat 2022 Perşemebe Kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda ise; Brita Aluna Cool Filtreli Sürahi 124,95 TL, Brita Maxtra 2'li Yedek Filtre 99,95 TL, Hascevher Mermer Desenli Derin Tencere 139,95 TL Hascevher Mermer Desenli Karnıyarık Tencere 139,95 TL, Hascevher Mermer Desenli Tava 79,95 TL,

Plastik Kapaklı Kare Borcam 3200cc 45 TL, Borosilikat Fırın Tepsisi 3200cc 32,50 TL ve Borosilikat Damlatmaz Yağlık 500ml 29,95 TL, Ek olarak Keramika Makarna Tabağı 26cm 26,50 TL, Desenli Büyük Boy Opal Tabak 15,95 TL ve Desenli Küçük Boy Opal Tabak 9,95 TL olarak yer alıyor.

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