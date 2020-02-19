Soma Kolin Termik Santrali Türkiye'nin dış açığını sürdürülebilir iş modeliyle azaltıyor

Özkan DEMİR-SOMA 19 Şubat 2020 Çarşamba12:26 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:26

Türkiye'nin yerli ve milli kaynağı olan linyit yakıtının verimli ve doğa dostu şekilde kullanılması amacıyla 2019 yılında hizmete açılan Soma Kolin Termik Santrali, Koloğlu Holding Grubu şirketlerinden Hidro-Gen Enerji ithalat ihracat Dağıtım ve Ticaret A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor. 1,1 milyar dolar yatırımla gelişmiş teknolojiler kullanılarak inşa edilen ve 2 x 255 MWe kurulu güce sahip olan santral. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülük ettiği "Milli Enerji" politikası çerçevesinde kaynakları en verimli şekilde kullanarak enerjiye çevirme projeleri arasında önde geliyor.

GELECEK DÜZENLEMELERİ KARŞILAYACAK ALTYAPIYA SAHİP



Santralin sahip olduğu teknolojiler ve baca gazı arıtma sistemi ile ulaşılan emisyon değerleri hem Türkiye'de yürürlükte olan emisyon sınırlarını hem de Avrupa normlarını karşılıyor. Bununla birlikte santralde kullanılan bu teknolojiler ile Avrupa Birliği'nin aşağı çekeceği öngörülen emisyon oranları dahi ek bir yatırım gereksinimi olmaksızın karşılanmış olacak.

TEKNOLOJİSİ VE İŞ MODELİ AÇISINDAN SEKTÖRDE ÖNCÜ



Gelişmiş teknolojileri ve yetkin insan kaynağını kullanarak çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir santral inşa ettiklerini ifade eden Koloğlu Holding Endüstriyel Projeler Direktörü Mete Uğur Eroğlu şunları söyledi: "Gelecek nesillerimiz için böyle değerli yatırımların gerçekleştirilmesi çok büyük önem taşıyor. Teknoloji ve iş modeli açısından örnek alınacak bir santral inşa ettik. Baca gazı arıtma sistemimize büyük yatırım yaptık ve birkaç sistemi aynı anda kullandığımız için mevcut standartları karşılarken gelecek düzenlemeleri de ek maliyet olmadan yerine getirebileceğiz. Santralimiz Türkiye'de hem var olan hem ileride getirilebilecek standartları karşılayabileceği için sektörde öncü olma özelliği taşıyor. Kaynaklarımızın kullanımı hem verimli ve ekonomik şekilde gerçekleştirilmeli hem de çevreye ve insan sağlığına saygılı ve duyarlı olmalı. Santralimiz bu anlamda milli enerji politikamıza tam olarak uyan, yerli ve milli bir kaynak olan linyit yakıtını Türkiye'de en verimli şekilde kullanan santraldir. Santralimizin bu özelliği Bakanlık kabul tutanaklarında da tespit edilmiştir."

ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK ÇALIŞMASININ BİR ÖRNEĞİ



Proje ile yıllık 4,7 milyon ton linyitin ülke ekonomisine elektrik enerjisi olarak kazandırılması ve yıllık yaklaşık 190 milyon Amerikan dolarlık gaz ithalatı ve bağımlılığının azaltılması amaçlanmıştır. Türk yönetici ve mühendislerin liderliğinde Türk, Belçikalı, Çinli, FinlandiyalI ve Alman mühendislerin ortak çalışmasının ürünü olan proje kapsamında Deniş II, Kozluören, Türkpiyale açık maden sahaları ve Evciler kapalı maden sahası, Koloğlu Holding grubu tarafından 30 yıl süreyle işletilecek. Soma Kolin Termik Santrali'nde bu süreçte 120 milyon ton kömür elektrik üretimi için kullanılacak.

İNSAN SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EN BÜYÜK ÖNCELİK



Faaliyetlerinde insan sağlığı ve iş güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Çalışanlarımızın mutluluğu faaliyetlerimizin merkezinde yer alıyor. Bölge halkının refahına katkı sağlıyoruz. Çalışmalarımızın başlangıcından itibaren bölge insanlarının gönlünü kazandık, onlar için büyük ekonomik değer yarattık. Yarattığımız istihdam ile de bölge halkının kalkınmasına destek oluyoruz. Bölge genelinde yaklaşık 1.100 kişiye direk istihdam sağlıyoruz. Türkiye'nin elektrik üretimine %1-1,2 civarında katkıda bulunuyoruz. Yerli kaynakların ileri teknolojilerden faydalanılarak verimli şekilde kullanılması, birim kaynaktan daha çok gelir ve daha çok katma değer elde edebilmemizi sağlıyor. Bu da ülkemizin sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmasında büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİ KÖMÜR YAKMA SİSTEMİ KULLANILIYOR



Soma Kolin Termik Santrali, yürürlükte olan çevre mevzuatı kapsamında tüm yükümlülüklerini tamamlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ni aldı. Santralde kömür yakma teknolojisi olarak kullanılan "Dolaşımlı Akışkan Yatak Teknolojisi", Türkiye kömürleri için çevreci, temiz ve uygun kömür yakma teknolojisi olarak kabul görüyor. Ayrıca santralde kullanılan Dolaşımlı Akışkan Yatak Kazanlar dünyada bu türdeki en büyük ilk 10 kazan arasında yer alıyor.

"ÇEVRESEL İYİLEŞTİRME FIRSATLARINI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİYORUZ"



"Faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal olarak en doğru etkiyi ve en yüksek katma değeri sağlamaya odaklanıyoruz" diyen Eroğlu, "Soma'da gerekli tüm çevresel sızdırmazlık tedbirlerini alarak daha önceden açılmış bir maden çukurunu külle doldurmak üzere bir proje geliştirdik. Doğru atık yönetimimizle eski madencilik alanlarını doğaya geri kazandırıyoruz. Bu sayede hem küller için doğru bir atık yönetimi yapmış oluyoruz hem de sonrasında en üst tabakasında nebati toprakla ağaçlandırma yaparak maden çukurunu doğaya geri kazandırmış olacağız. Yatırım kararlarımızı alırken çevresel iyileştirme fırsatlarını da en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Soma Kolin Termik Santrali gibi santrallerin artması, enerjiye ödediğimiz dış açığın azalması için önemli yöntemlerden birini oluşturuyor. Ancak, yerli yakıtların ekonomiye verimli şekilde kazandırılması, çevre normlarının yerine getirilmesi ve faaliyetlerin sosyal etkilerini gözetecek şekilde yürütülmesi sektörün gelecek yatırım başarısı için de belirleyici olacaktır" dedi.