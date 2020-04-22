Son 21 yılın en düşük seviyesinde! Piyasalara petrol darbesi!

22 Nisan 2020 Çarşamba 09:34 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 09:51

Petrol fiyatlarındaki düşüş dalgası alınan önlemlere rağmen durmak bilmiyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte petrole olan talebin düşmesi fiyatlarda gerileme yaratıyor.

OPEC+'nın arz kısıntısının yürürlüğe gireceği Mayıs ayı öncesinde global piyasalardaki yüksek arz fazlasının depolama kapasitelerini tüketme noktasına gelmesi, hem Amerikan petrolünde hem de Brent petrolünde keskin düşüşlere neden olmayı sürdürüyor.

Bu sabah NYMEX'de Haziran vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı düne göre 1.27 dolar düşüşle 10.30 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrolünde fiyat ise 3,19 dolar düşüşle 1999'dan bu yana görülen en düşük seviye olan 15.99 dolar/varile kadar düştü.

TARİHİ DÜŞÜŞÜN PİYASALARA ETKİSİ

Asya hisse senetlerinin çoğu, Wall Street'te risk iştahının düşük olduğu bir seansın ardından hacimsiz işlemlerde geriledi. Yatırımcılar enerji piyasalarındaki volatiliteyi izlemeye devam ediyor. Londra'da işlem gören petrol 18 yıldan uzun bir sürenin en düşük seviyesine geriledi.

Sydney'den Hong Kong'a hisseler düşüş kaydetti; ancak kayıplar ABD'nin Salı günkü kayıplarına kıyasla daha sınırlı kaldı. Şanghay hisseleri geriledi, Avrupa hisse vadelileri yükseldi. S&P 500 Endeks vadelileri, yatırımcıların koronavirüs pandemisinin etkisine karşı Beyaz Saray ile Kongre arasında sağlanan yeni harcama planını önemsememesiyle birlikte dayanak endeksin yüzde 3'ten fazla düşmesinin ardından fazla değişmedi.

Brent petrol fiyatları gerilerken, ABD petrol vadelilerini ilk kez sıfırın altına taşıyan çöküşe küresel petrol göstergesi de kapıldı. ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 0.6'nın altına gerilemesinin ardından fazla değişmedi.

Petroldeki çöküş, S&P 500 Endeksi'nin yüzde 28 düşüşle Mart düşüğüne sürükleyen küresel ekonomik darbenin yatırımcıların beklediğinden çok daha kötü olabileceğinin sinyalini veriyor olabilir. Büyük ekonomiler belli belirsiz açılma adımları atarken ABD'nin harcamaları artırmaya yaklaştığına yönelik sinyaller resesyonun derinliğine ilişkin endişeleri dengelemeye yetmedi.

Şirket bilançoları da endişeleri artırıyor. Karlarda sert düşüşler yaşanırken şirketler yılın kalanına dair tahminde bulunamıyor ve sermaye yatırımlarının düşeceğine ilişkin sinyaller artıyor. Yine de Netflix hisseleri, şirketin ilk çeyrekte tahmin edilenin yaklaşık iki katı yeni abone kaydettiklerini açıklamasının ardından, seans kapandıktan sonra yükseldi. Chipotle kar tahminlerini geri çekti.

Pacific Heights Asset Management LLC portföy yöneticisi Michael Cuggino, "Şu anda kar tahmini yapmanın bir yolu yok. Dünyanın koronavirüsten nasıl çıkacağına dair daha fazla netlik olmadan bu imkansız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin fiyatlardaki çöküşün ardından petrol piyasasında iş gücü kaybının önüne geçmek için sektöre kaynak sağlayacak bir plan üzerinde çalıştığını söyledi. Senato 484 milyar dolarlık pandemi karşıtı paketi geçirdi. Temsilciler Meclisi'nden Perşembe günü geçebilir.

HİSSE SENETLERİ



Petrol fiyatlarında yaşanan şok, özellikle enerji devi şirket hisseleri ve fonları üzerinden pay piyasalarını da olumsuz etkiledi.



S&P 500 Endeks vadelileri Tokyo saatiyle 13:08'de yüzde 0.3 arttı. Dayanak endeks yüzde 3.1 düştü.

Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.7 düştü.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.6 geriledi.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.2 azaldı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.3 düştü.

Euro Stoxx 50 vadelileri yüzde 0.5 yükseldi.

DÖVİZ



Piyasalardaki her panik durumunda olduğu gibi dün yine dolar talebinin arttığı ve dolar endeksinin 100 seviyesini aştığı görüldü.

Yen dolar karşısında 107.78 seviyesinde fazla değişmedi.

Offshore yuan 7.1005 oldu.

Euro/Dolar paritesi 1.0858'e geldi.

Avustralya Doları yüzde 0.6 yükselerek 63.15 ABD Centi oldu.

TAHVİLLER



ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 2 baz puan azalarak yüzde 0.55 oldu.

Avustralya'da 10 yıllıkların faizi 1 bp düşüşle yüzde 0.84'e indi.

EMTİA



Haziran vadeli WTI petrol kontratı yüzde 4.5 düşüşle varili 11.05 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol vadelileri yüzde 13 düşerek 16.83 dolar oldu.

Altın yüzde 0.2 düşüşle onsu 1,683 dolar oldu.