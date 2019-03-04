Son Dakika: Şubat enflasyon oranı açıklandı! Şubat 2019 yıllık ve aylık enflasyon oranları ne kadar?

2019 Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ve TÜİK son dakika gelişmeleri yakında takip ediyor. Mart ayının ilk haftasıyla birlikte milyonlarca insan Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) yapılacak açıklamayı beklemeye başladı. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da Şubat ayı enflasyonu belli olmuş, Şubat’ta bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 0,98, toptan fiyatların yüzde 0,95 artış gösterdiği açıklanmıştı. Bugün yapılacak açıklamada ise Türkiye genelinde Tüketici fiyatı Endeksi’nin yüzde 0,045 artması beklenirken, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 15,78 olacağı tahmin ediliyor. İşte haberimizin ayrıntılar…

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Şubat dönemi tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve yurt içi üretici fiyat endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı. Buna göre; TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,23, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,93 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, eğitimde yüzde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti. TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 28,08, ev eşyası yüzde 27,59, eğlence ve kültür yüzde 20,43 ve lokanta ve oteller yüzde 19,79 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,70 artış gerçekleşti. Şubat 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 29 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 154 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. YURTİÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,55, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,97 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,60 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş olarak gerçekleşti. Aylık en fazla artış temel eczacılık ürünleri ve müstahzarlarında gerçekleşti Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,50 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 7,43, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu. Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında gerçekleşti Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Şubat ayında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Ekonomistler, şubatta Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,45 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 15,78 olacağını tahmin ediyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,45 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 4 Mart Pazartesi günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 17,60 oldu.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,06 artış göstermişti.

OCAK AYI ENFLASYON ORANI NE KADARDI?

Ocak ayında ÜFE aylık yüzde 0.45, yıllık yüzde 32.93, aylık TÜFE yüzde 1.06, yıllık yüzde 20.35 olarak gerçekleşti.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %1,06 arttı

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış %6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde %3,62, sağlıkta %3,56, eğlence ve kültürde %3,18 ve lokanta ve otellerde %1,07 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %3,10 ile konut oldu.

Yıllık en fazla artış %30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %29,63, ev eşyası %29,07, eğlence ve kültür %23,15 ve lokanta ve oteller %19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık %0,18 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,21 artış gerçekleşti.

Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

TÜİK TEFE TÜFE 2019 MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2019 enflasyon rakamları için geri sayım başladı. Peki, TÜİK Şubat 2019 enflasyonu ve Mart ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?



TÜİK Şubat 2019 TEFE TÜFE Enflasyon rakamları 4 Mart 2019 tarihinde açıklanacak.



Açıklanan rakamlar içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ise Mart 2019 kira zam oranı olarak kullanılacak. Yani Şubat 2019 itibari ile kira sözleşmesi dolan kişiler Mart ayında bu oran ile zamlı kira ödemeye başlayacak.