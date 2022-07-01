Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması! Temmuz 2022 Asgari ücret zammı ne kadar oldu?

Temmuz 2022 asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği müjdeli haberi Başkan Erdoğan duyurdu. Temmuz ayından itibaren geçerli olacak 2022 yılı asgari ücret ara zammı belli oldu. Peki Asgari ücret ne kadar oldu? İşte Başkan Erdoğan'ın son dakika asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışanı ilgilendiren asgari ücret ara zammı için nefesler tutuldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Taraflar arasındaki görüşmeler tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika yaptığı açıklamaya göre Asgari ücrete yapılan 2022 Temmuz ara zammı yüzde 30 olarak açıklandı.

Buna göre yeni asgari ücret net 5.500 lira olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 Asgari ücret zammı açıklaması şöyle:

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Türkiye maruz kaldığı ekonomik tuzaklara karşı kendi geliştirdiği ekonomik programı uygulamaktadır. Enflasyon sadece ülkemizin değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur. Bizim kendi gerçeklerimiz ve alışkanlıklarımız nedeniyle ülkemizde enflasyon rakamları farklı tezahür etmektedir. Bu anlayış ile dünyadaki her gelişmeyi yakından takip ederken, vatandaşlarımızın çözümleri için çalışıyoruz. 4 yıldır uyguladığımız ekonomik programda öncelikli olarak insanlarımızın işlerini, aşlarını korumak olmuştur.

Fahiş fiyat artışları ve enflasyon nedeniyle vatandaşlarımızın yaşadığı zorluğu asla görmezden gelmedik. Tedbirleri devreye aldık, almaya devam ediyoruz.

Çalışanlarımızı sadece enflasyona ezdirmemekle kalmayıp alım gücünü daha da destekleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışması ile tarihi bir artış olan yüzde 50,3'ü gerçekleştirmiştik. Bütün yükü işverenin üzerine yıkmadık. Asgari ücret kadar olan maaş kısımlarındaki vergileri almadık. Enflasyonun yol açtığı kamburun maaşların yetersiz kalmasına sebep olduğunu tespit ettik. Gereken hazırlıkların yapılmasını istedik.

Kamu çalışanlarına zaten yüzde 40'ın üzerinde enflasyon farkı zammı yapılacak. Bakanlığımızın tüm taraflarlaa yaptığı çalışma sonrası yeni bir asgari ücret zammı belirledik.

Asgari ücreti açıklıyorum. Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir artış yaptık. Asgari ücret net 5.500 lira.