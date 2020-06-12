Son dakika... Dolar yükselişe geçti! 12 Haziran 2020 Dünya borsalarında Dolar kuru fiyatı

12 Haziran 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 09:54

Piyasalarda corona virüste ikinci dalga endişeleriyle riskli varlıklardan kaçış ve güvenli limanlara yönelim oldu, dün piyasalarda sert satışlar yaşandı. Dolar kuru yükselişe geçti. 12 Haziran 2020 sabahında dolar kuru fiyatı kaç TL oldu? Dünya borsalarında Dolar kuru fiyatı ve bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Amerikan Merkez Bankası FED'in faizi 3 yıl değiştirmeyeceği haberinin ardından dünya borsalarında hareketlenme başladı. 12 Haziran 2020 dolar kuru ne kadar oldu? Dolar kuru, bir süredir devam eden yatay seyrin ardından dün itibarıyla tekrar yükselişe geçti. 7.26'lık tarihi zirvenin ardından BDDK ve piyasa düzenleyicilerin aldığı önlemler ve dünya borsalarında ekonominin açılmaya başlamasıyla oluşan iyimser hava sonrası 6.60'lara kadar düzeltme yapmıştı. Peki bugün dolar ne kadar? 12 Haziran 2020 Dünya borsalarında dolar kuru fiyatı...

Mayıs sonundan bu yanan 6.70-6.80 bandında hareket eden dolar kuru, Fed'in 3 yıl boyunca faizlerin sabit bırakılacağını işaret etmesiyle küresel piyasalar için negatif bir gün yaşandı ve dünya borsaları düşerken dolar endeksi tekrar yükseldi. İşte 12 Haziran 2020 Dünya borsalarında Dolar kuru fiyatı

DÜNYA BORSALARINDA SON DURUM

Dün, Stoxx Europe 600 yüzde 4,1 değer kaybederek 353,07 puana geriledi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,99 azalarak 6.076,7 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,47 düşerek 11.970,29 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 4,71 değer kaybıyla 4.815,6 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 4,81 gerileyerek 18.806,86 puana indi.

ABD'nin büyük üç borsası birden yüzde 5'ten fazla düşerken koronavirüs yasaklarının başlamasıyla borsaların serbest düşüşe geçtiği mart ortasından bu yana borsalarda en kötü gün olarak kayıtlara geçti.

Altın talebi tekrar artarken, ons altın fiyatı 1730 doları test ediyor. Gram altın fiyatı ise 380 lira bandında. Dolar/TL ise doların küresel olarak değer kazanmasıyla 6.85'i test ediyor. Kur, haftanın son işlem gününde 6.8417 seviyesinde.

Piyasalarda bugün cari denge ve sanayi üretimi verileri öne çıkıyor. Analistler özellikle turizm gelirlerinin düşeceği yaz aylarında cari açığa yönelik göstergelerin önemine dikkat çekiyor.

DOLAR KURU

ALIŞ: 6,8322

SATIŞ: 6,8403

ÖNCEKİ KAPANIŞ: 6,8416

EN YÜKSEK: 6,8546

EN DÜŞÜK: 6,8224

EURO KURU

ALIŞ: 7,7169

SATIŞ: 7,7209

DÜNYA BORSALARINDA SON DURUM



