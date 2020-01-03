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Ekonomi

Emekli zamları belli oldu

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu.

03.01.2020  10:05 - Güncelleme: 03.01.2020  10:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

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