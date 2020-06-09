SON DAKİKA... Nakdi ücret desteği süresi uzatıldı! Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği 3 ay daha verilecek

09 Haziran 2020 Salı 14:13 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 14:13

Normalleşme sürecinin yeni istihdam kalkanı paketinin detayları belli oldu. Nakdi ücret desteği ve Kısa çalışma ödeneği süresi 3 ay daha uzatıldı! Bunun yanı sıra işten çıkarma yasağı da 3 ay boyunca yasaklandı. Bilindiği üzere Corona virüsü tedbirleri kapsamında ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere nakdi ücret desteği sağlanıyordu. Alınan bir son dakika kararına göre; Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatıldı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak 1177 TL olarak belirlenen kısa çalışma ödeneği işyeri tarafından bildirilen maaş hesaplarına veya çalışanların İŞKUR’a bildirdiği hesaplara yatırıyor.

İstihdam kalkanı paketi kapsamında alınan son dakika kararıyla Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği 3 ay daha verilecek. Her ayın ilk haftası hesaplara yatan Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemeleri ayın 8’inde başladı. Son dakika gelişmesiyle bu ödemeler 3 ay daha uzatıldı. Bugünden itibaren önümüzdeki hafta Pazartesi gününe kadar ödemelerin tamamlanması bekleniyor.

Kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlara ayda 1170 lirayı bulan ödeneği alıyorlar.

Kısa Çalışma Ödeneği'ni hak edebilmek için asgari 450 gün prim yatırılmış olması ve son 60 gün içinde kesintisiz olarak prim ödemesinin yapılmış olması gerekiyor. Kısa Çalışma Ödeneği başvurularında iş verinin çalışanlarla ilgili beyanı esas olacak.

3,2 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN BAŞVURULDU

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıkladığı son rakama göre kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 300 bin firma, 3,2 milyon çalışan için başvurdu. Kısa çalışma ödeneği başvuruyu takiben üretimin durduğu 8. günden itibaren ödeniyor. Mayıs ayında çalışılmayan günler için kısa çalışma ödeneği 5 Haziran tarihinde ödenecek.

AİLE BAKANI ÖDEMELERİN BAŞLADIĞINI AÇIKLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin dün başladığını duyurdu.

Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.

Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."