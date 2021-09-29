Son tertip 20 TL ve 5 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor

AA 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:32 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 10:32

TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu 5'inci tertip 20 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen'e ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.

5 TL'lik banknotlarda ise Kavcıoğlu ile birlikte TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük'ün imzaları kullanıldı.

Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.

Öte yandan 5'inci tertip 100 TL ve 50 TL banknotlara ilişkin duyuru daha sonra yapılacak.