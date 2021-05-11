İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2021 Salı / 29 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,294
  • EURO
    10,1106
  • ALTIN
    490.738
  • BIST100
    1452.11
  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • ''Sputnik Light'' için Sağlık Bakanlığı'na başvuru
Ekonomi

''Sputnik Light'' için Sağlık Bakanlığı'na başvuru

Rusya'nın Sputnik V aşısının Türkiye partneri Viscoran İlaç San. AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, 'Sputnik V için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan (TİTCK) acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir.' ifadelerini kullandı.

AA11 Mayıs 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 11 Mayıs 2021 Salı 13:31
ABONE OL

Öztürk Oran, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada ilk defa Rusya'da ruhsat alan Sputnik V aşısının ardından Rusya'nın bir yeniliğe daha öncü olduğunu belirtti.

Gamaleya Araştırma Enstitüsünde geliştirilen ve Sputnik V'nin ilk dozu olan rAd26'nın tek başına dahi yüzde 79,4 etkinlikte olduğunu ifade eden Oran, şunları kaydetti:

"Sputnik Light' adıyla geliştirilen bu yeni ürün Sputnik V'nin ilk bileşeni olup tek dozdur ve geçen cuma günü Rusya'da ruhsatlandırılmıştır. Sputnik V için Sağlık Bakanlığı TİTCK'dan acil kullanım onayı alan firmamız, şimdi de 'Sputnik Light'ı ülkemize kazandırmak için ivedilikle kuruma müracaat edecektir."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.