SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaşı 125 ile 600 lira arasında artacak

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Zam oranında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon belirleyici olacak. Hala 2 aylık veri beklenirken, ocak zammıyla ilgili tahminler de belli olmaya başladı. Bu kapsamda 2018’in ikinci dönemine ait 4 aylık bölümünün verisi de belli oldu.

TÜİK verilerine göre, temmuz-ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde. Yüzde 12.26'lık artışa göre bu maaş bin 146 lira 61 kuruşa çıkacak. Böylece bu maaşta 125 lira artış gerçekleşecek. En yüksek emekli aylığı ise halen 4 bin 892 lira 19 kuruş. Bu maaş da yüzde 12.26'lık zamla 5 bin 491 lira 97 kuruşa yükselecek. Böylece en yüksek maaşta 600 liralık artış yaşanacak.

(Güneş)