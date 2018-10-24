SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ocakta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak Doğum veya askerlik borçlanması yapacakların ödeyeceği tutar, ocakta artacak. Şimdi borçlanan 30 güne 649 TL ödüyor. Asgari ücret 2 bin TL olursa, bu rakam 810 TL’ye yükselecek.