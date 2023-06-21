Stajyer maaşı, 2023 yılında staj yapacak olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. Mezun olmak, deneyim kazanmak ve sınıf geçmek için birçok öğrenci, mezun olacakları alana ilişkin sektörlerde staj görüyor. Stajyer maaşı için devlet katkı sağlıyor. Yasaya göre staj yapan öğrencilerin, en az asgari ücretin yüzde 30'u kadar stajyer maaşı alması gerekiyor. Peki Stajyer maaşı ne kadar oldu 2023? Stajyer maaşı nasıl hesaplanır? İşte 2023 yılında öğrencilere verilen stajyer maaşı.

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?



Öğrencilerin eğitim-öğretim hayatı çerçevesinde öğrendiği teorik bilgileri uygulamaya dökerek deneyim kazanmasını amaçlayan staj çalışmaları karşılığında 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına göre belirli bir ödeme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Stajyer maaşları her yıl bu zorunluluğa göre belirlenir ve işletmeler söz konusu ücreti ödemekle yükümlüdür.

2023 Temmuz itibarıyla asgari ücrette %34'lük artış yapılarak asgari ücret brüt 13.414 TL, net 11.402 liraya çıktı. Bu kapsamda işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti 2552 liradan 3420 liraya yükseldi.

Buna göre;

Çalışan Sayısı 20'den Az Olan İşletmelerin Stajyer maaşı 1.710,30 TL

Çalışan Sayısı 20'den Fazla Olan İşletmelerin Stajyer maaşı 3.420,60 TL

Çırak ve Aday Çırak maaşı 3.420,60 TL

Kalfa Ücreti 5.701 TL

Mesleki Eğitim 12. Sınıf Öğrencisi Stajyer maaşı 5.701 TL

Mühendislik Fakültesi Öğrencisi Stajyer maaşı 3.990,70 TL olarak ödenmektedir.

ZORUNLU STAJ MAAŞI NE KADAR?



Bazı mesleki eğitim merkezlerinde yükseköğretim kurumları, öğrencilerin mezun olması için stajlarını tamamlamalarını zorunlu kılmıştır. Zorunlu staj dönemi için işletmelerde istihdam edilen stajyerlere net asgari ücret tutarının yüzde 30'u tutarında ücret ödenmelidir. Buna göre 20 kişiden çok çalışanı olan işletmeler için zorunlu stajyer maaşı 3.420,60 TL'dir. Meslek lisesi ve meslek yüksek okulu öğrencilerine şart koşulan zorunlu stajlarda stajyerin sigorta primleri okul tarafından karşılanır.

STAJYER MAAŞI NASIL HESAPLANIR?



Stajyerlerin maaş hesaplaması, staj yapılan dönem için geçerli olan aylık net asgari ücret baz alınarak yapılmaktadır. Ayrıca net asgari ücret baz alınmaktadır. Buna göre 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerlerinde "Stajyer Maaşı = Net Asgari Ücret x %30" formülü ile hesaplanabilir.

Yeni stajyer maaşı, 2023 yılında net asgari ücretin 1/3'üne tekabül eden 3.420,60 TL olarak güncellenmiştir. Stajyer maaşını hesaplarken "11.402 TL x 0.30= 3.420,60 TL" formülünden yararlanabilirsiniz.

Bu ücret, bir stajyere ödenebilecek minimum tutardır. İşletmeler arzu ederlerse stajyere hesaplanan bu tutarın üzerinde bir ücret de verebilirler.

STAJYER MAAŞINA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?



Stajyer maaşlarına işletmede çalışan personel sayısına göre devlet desteği yapılmaktadır. Çalışan personel sayısı, devletin ödeyeceği desteğe belirleyici etken olmaktadır. 25.12.2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ışığında stajyer maaşı devlet katkısı şu şekilde belirlenmiştir:

Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişiden azsa stajyer maaşının 2/3'ü kadar devlet desteği,

Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişi ve üzerinde ise stajyer maaşının 1/3'ü kadar devlet desteği ödemesi işletmelere yapılmaktadır.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenecek tutarın tamamına devlet desteği uygulanır. Diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören veya işletmelerde staj yapacak öğrencilere verilecek destek miktarı söz konusu iş yerlerinde çalışan kişi sayısına göre değişebilir.

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