Sterlin dolar karşısında Ekim 2016'daki düzeylerine geriledi

Birleşik Krallık´ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson´ın AB´den Brexit´i 31 Ocak 2020´e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim´e kadar Brexit´in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim´de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson´ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.

Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.