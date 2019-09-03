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Sterlin dolar karşısında Ekim 2016'daki düzeylerine geriledi

Birleşik Krallık´ta devam eden Brexit süreci belirsizliğinin ardından sterlin dolar karşısında günün en düşük düzeyi olmak üzere 1.19718 dolara gerileyerek en son Ekim 2016´da görülen düzeylerini gördü.

  • DHA
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Birleşik Krallık´ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık´ın Avrupa Birliği´nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson´ın AB´den Brexit´i 31 Ocak 2020´e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim´e kadar Brexit´in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim´de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson´ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.
 
Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.

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