Stratejik konuşlanmamıza övgü: Türklere kapımız sonuna kadar açık

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin ile BRICS ülkeleri grubunda yer alan ve G-20 üyesi olan Güney Afrika, güçlü finansal altyapısı ve gelişmiş madencilik sektörüyle Afrika'nın önde gelen ekonomileri arasında bulunuyor.

Türkiye'nin Sahra Altı'ndaki en önemli ticaret partneri olma özelliğini sürdüren Güney Afrika, kıtanın en büyük 10 firmasının tamamına ev sahipliği yapıyor.

- "GÜNEY AFRİKA, KITADA FAALİYET GÖSTERMEK İSTEYEN BÜYÜK TÜRK FİRMALARI İÇİN DOĞRU ADRES"



Güney Afrika Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebrahim Patel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güney Afrika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin kesinlikle hayati öneme sahip olduğunu düşünüyorum." dedi.

Patel, Türkiye'nin dünyanın çok stratejik bir bölgesinde konuşlanmış, büyük bir nüfusa sahip, önemli bir ekonomi olduğunu vurgulayarak, Güney Afrika'nın, Sahra Altı Afrika'nın sanayi merkezi, kıtanın sanayi üssü olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun Türkiye ile Güney Afrika'yı çok güçlü birer ortak haline getirdiğini belirten Patel, Türk firmalarının Güney Afrika'da halihazırda ciddi yatırımlara ve üretim merkezlerine sahip olduğunu ifade etti.

Patel, Türkiye'nin muazzam bir endüstriyel kapasiteye sahip olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Türk şirketleri Türkiye pazarında genişlemeye ve büyümeye başladıkça, dünyanın başka yerlerinde merkezler kurma ihtiyacı duyuyor. Güçlü yasal düzenlemeleri ve mali temelleriyle Güney Afrika, kıtada faaliyet göstermek isteyen büyük Türk firmaları için doğru adres." şeklinde konuştu.

Afrika kıtasının nüfus açısından hızla büyüdüğüne, bunun 2050'ye kadar ikiye katlanarak Çin ve Hindistan nüfuslarını geçeceğine işaret eden Patel, "Akıllı bir şirketin akıllı yatırımcısının, erken gelip burada bir üretim üssü oluşturması yerinde olur. Böylece büyüme öykümüzün bir parçası olurlar. Güney Afrika'yı ziyaret edecek Türk firmalarıyla tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.

- İKİLİ TİCARET HACMİ 2023'TE DARALDI



Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri İlker Eralp de 2022'de 3,3 milyar dolara ulaşarak rekor kıran ikili ticaret hacminin, geçen yıl itibarıyla 1,95 milyar dolara gerilediğini kaydetti.

Eralp, bu daralmada, küresel gelişmeler, Güney Afrika ekonomisinin düşük büyümesi ve Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinin etkili olduğunu belirterek, 2022'de 1 milyar doların üzerinde gerçekleştirilen petrol bitüm ihracatının, 2023'te 200 milyon dolar bandına gerilemesinin de bu durumda önemli rol oynadığını ifade etti.

Türkiye'den gelen ticaret heyetlerinin sayısında önemli bir artış yaşandığını belirten Eralp, Ticaret Bakanlığının hedef ve öncelikli ülkeler listesinde bulunan Güney Afrika ile ticaretin teşvikler konusunda önemli avantajlar taşıdığına dikkati çekti.

Eralp, 2023 itibarıyla Güney Afrika'ya en çok petrol ürünleri, makine, beyaz eşya, otomotiv parçaları ve ev tekstili ürünleri ihraç edildiğini, Güney Afrika'dan en çok kömür, altın, krom, manganez, otomotiv parçaları ve fotoğraf makinesi merceği gibi ürünlerin ithal edildiğini söyledi.

Kıtanın en güçlü finansal kurumlarına sahip Güney Afrika'nın, Türk firmaları açısında Afrika'ya giriş kapısı olma özelliğini sürdürdüğünü ve Sahra Altı'ndaki en önemli ticari partneri olduğunu hatırlatan Eralp, "Türk firmalarının, 2024 yılında açıklanacak olan yeşil enerji, altyapı ve iletim hatları ihalelerini yakından takip etmelerini tavsiye ederiz." dedi.

- GÜNEY AFRİKA'DA İŞ YAPMANIN PÜF NOKTALARI



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı Abubekir Salim de "Bir ülkede ticaret yapmanın kolaylık ve zorlukları, o ülkedeki insanların yaklaşımıyla ilgilidir. Güney Afrika Türkleri her zaman onların ikinci evi gibi karşılayan ve evlerinde hissetmelerini sağlayan bir ülke." diye konuştu.

Salim, kurumsal yapısıyla öne çıkan Güney Afrika'nın iş yapmanın zor olmadığı ancak belli bir zaman aldığı, çok hızlı sonuç alınmadığı fakat sonuç alındığında sürekliliğin oluştuğu bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Güney Afrika ile ticarette son 10 yıl içinde çok önemli yol katettiğine dikkati çeken Salim, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika'yı ziyaretiyle başlayan ve iki ülke arasında yakın ilişkilerin inşa edilmesiyle devam etmekte olan bir sürecin ürünü olduğu belirtti.

Salim, bununla dış politikada benzer duruş sergileyen Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret rakamlarının olması gerekenin altında olduğunu ifade ederek, "Bizim görüşmeler yapıp, ilişkiler kurup, hem ticaret hem yatırım fırsatları oluşturup, bunun çok çok üzerine çıkarmalıyız." dedi.

- "TÜRKLERE KAPIMIZ SONUNA KADAR AÇIK"



Güney Afrikalı iş insanı Kashif Wicomb da Türkiye ile Güney Afrika arasında güçlü kültürel ilişkiler olduğunu vurgulayarak, özellikle Güney Afrikalı Müslümanlar olarak Türkiye'ye karşı ayrı bir sempati beslediklerini kaydetti.

Wicomb, "Karşılıklı ticaret fırsatlarını değerlendiriyoruz. Türklere kapımız sonuna kadar açık. Türk ürünlerini Güney Afrika'da, Güney Afrika ürünlerini Türkiye'de daha çok görmek isteriz." diye konuştu.

Türk iş insanı Nejdet Tıskaoğlu da yaklaşık 7 yıldır faaliyet gösterdikleri Güney Afrika'da gerçekleştirdikleri yatırımlarla 200'den fazla kişiyi istihdam etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, buradaki yatırımlarını büyütmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Tıskaoğlu, bürokratik süreçlerin yavaş ilerlemesinin ülkede yatırım açısından karşılaşılan güçlüklerin başında geldiğini vurgulayarak, "Zorlu kısımlardan bir tanesi de maalesef yabancı yatırımcıya teşvik ve destek konusunda eksiklikler var. Güney Afrika'nın artık yabancı yatırımcının önünü açması gerekiyor ki bu yatırımcılar gelirken başkalarını da getirebilsin." şeklinde konuştu.