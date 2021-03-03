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Ekonomi

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon şubatta yüzde 0,91 artarken, yıllık bazda yüzde 15,61 oldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 10:04 - Güncelleme: 03 Mart 2021 Çarşamba 10:04
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