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Ekonomi

Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik şubat ayında yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

12 Nisan 2021 Pazartesi 10:03 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 10:03
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