İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2024 Salı / 8 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4521
  • EURO
    34,4906
  • ALTIN
    2476.12
  • BIST100
    9623.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi açıklandı
Ekonomi

Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi açıklandı

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 11,3 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 25,1 arttı.

IHA16 Nisan 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi açıklandı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 15,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 25,1 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 2,3 ARTTI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK YÜZDE 3,5 ARTTI

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,1 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1,6 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5 arttı.

  • ticaret hacmi artışı
  • perakende satış
  • Ticaret Satış Hacim Endeksi
  • tüik

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.