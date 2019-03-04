Şubat ayında aylık TÜFE yüzde 0,16, ÜFE ise yüzde 0,09 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,93, yurt içi üretici fiyatları yüzde 29,97 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 1,23, yurt içi üretici fiyatları yüzde 0,55 yükseldi.

TÜFE, şubatta ocak ayına göre yüzde 0,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,67 artış kaydetti. Yİ-ÜFE ise ocağa göre yüzde 0,09, Şubat 2018'e kıyasla da yüzde 29,59 artış olarak belirlendi.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,45 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,30, en yüksek yüzde 0,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 15,78 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,45 ) göre, bir önceki ay yüzde 20,35 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,02'ye düşeceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle: Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 0,41 0,56 1,65 1,98 1,1 1,82 2,46 1,02 1,06 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55 3,98 0,99 0,45 Şubat 0,73 0,56 0,3 0,43 0,71 -0,02 0,81 0,73 0,16 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,2 -0,2 1,26 2,68 0,09 Mart 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19 -0,04 1,02 0,99 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05 0,40 1,04 1,54 Nisan 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63 0,78 1,31 1,87 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43 0,52 0,76 2,60 Mayıs 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56 0,58 0,45 1,62 0,15 0,53 1 -0,52 1,11 1,48 0,52 3,79 Haziran -1,43 -0,9 0,76 0,31 -0,51 0,47 -0,27 2,61 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25 0,41 0,07 3,03 Temmuz -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09 1,16 0,15 0,55 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32 0,21 0,72 1,77 Ağustos 0,73 0,56 -0,1 0,09 0,4 -0,29 0,52 2,30 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98 0,08 0,85 6,60 Eylül 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89 0,18 0,65 6,30 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53 0,29 0,24 10,88 Ekim 3,27 1,96 1,8 1,9 1,55 1,44 2,08 2,67 1,6 0,17 0,69 0,92 -0,2 0,84 1,71 0,91 Kasım 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67 0,52 1,49 -1,44 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42 2 2,02 -2,53 Aralık 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21 1,64 0,69 -0,40 1 -0,12 1,11 -0,76 -0,33 2,98 1,37 -2,22 Yıllık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE AYLAR/YILLAR 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Ocak 4,9 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 9,22 10,35 20,35 10,8 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94 13,69 12,14 32,93 Şubat 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 10,13 10,26 19,67 10,87 9,15 1,84 12,4 3,1 4,47 15,36 13,71 29,59 Mart 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61 7,46 11,29 10,23 10,08 8,22 2,3 12,31 3,41 3,80 16,09 14,28 Nisan 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91 6,57 11,87 10,85 8,21 7,65 1,7 12,98 4,8 2,87 16,37 16,37 Mayıs 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09 6,58 11,72 12,15 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52 3,25 15,26 20,16 Haziran 6,24 8,87 8,3 9,16 7,2 7,64 10,90 15,39 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73 3,41 14,87 23,71 Temmuz 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81 8,79 9,79 15,85 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62 3,96 15,45 25 Ağustos 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14 8,05 10,68 17,90 11 4,56 6,38 9,88 6,21 3,03 16,34 32,13 Eylül 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95 7,28 11,2 24,52 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92 1,78 16,28 46,15 Ekim 7,66 7,8 7,71 8,96 7,58 7,16 11,90 25,24 12,58 2,57 6,77 10,1 5,74 2,84 17,28 45,01 Kasım 9,48 6,37 7,32 9,15 8,1 7 12,98 21,62 13,67 3,6 5,67 8,36 5,25 6,41 17,30 38,54 Aralık 10,45 6,16 7,4 8,17 8,81 8,53 11,92 20,30 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71 9,94 15,47 33,64

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 2,48 ile sağlık grubunda görülürken, eğitimde 1,64, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,9, lokanta ve otellerde yüzde 0,87 ve ulaştırmada yüzde 0,71 artış kaydedildi.

Şubatta ana harcama grupları itibarıyla endekste en fazla düşüş gösteren grup yüzde 4,81 ile giyim ve ayakkabı oldu. Çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 0,39, eğlence ve kültürde yüzde 0,37 ve haberleşmede yüzde 0,34 düşüş gerçekleşti.

- YILLIK DEĞİŞİMLER

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 29,25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bunu yüzde yüzde 28,08 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 27,59 ile ev eşyası, yüzde 20,43 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,79 ile lokanta ve oteller izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 29'unun ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 235'inin ortalama fiyatlarında artış, 154'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle: Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Gıda ve alkolsüz içecekler 0,90 29,25 Alkollü içecekler ve tütün 0,11 2,71 Giyim ve ayakkabı -4,81 11,62 Konut 0,01 16,56 Ev eşyası 0,06 27,59 Sağlık 2,48 17,89 Ulaştırma 0,71 15,18 Haberleşme -0,34 10,92 Eğlence ve kültür -0,37 20,43 Eğitim 1,64 11,60 Lokanta ve oteller 0,87 19,79 Çeşitli mal ve hizmetler -0,39 28,08

- ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,15 düşüş, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve 12 aylık aylık ortalamalara göre yüzde 17,7 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,43 ile "Mevsimlik ürünler hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle: Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde) Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE) 0,43 18,50 İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE) -0,15 18,48 Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE) -0,27 18,12 İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE) -0,02 18,15 Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE) 0,16 20,57 Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE) 0,19 21,85

Sanayideki dört sektörün bir önceki aya göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,89, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,6 artış, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 7,43 ve su sektöründe yüzde 1,02 düşüş gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre 7,37 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 5,5 ile basım ve kayıt hizmetleri, yüzde 4,84 ile kok ve rafine petrol ürünleri en fazla artışın olduğu sektörler oldu.

Buna karşılık, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 1,68, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 1,66 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış dayanıksız tüketim malında, yıllık en fazla artış enerjide görüldü.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle: Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde) Madencilik ve taş ocakçılığı 1,89 22,58 İmalat 0,60 28,47 Elektrik, gaz -7,43 47,38 Su temini -1,02 1,33

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,75 ile "Adana, Mersin", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 20,07 ile ''Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,89 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken, bunu yüzde 23,47 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 23,05 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari", yüzde 22,64 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 15,78 ile "Ankara" bölgesinde bölgesinde gerçekleşti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle: İstatistiki Bölgeler Aylık değişim Yıllık değişim Türkiye 0,16 19,67 İstanbul 0,12 18,30 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,16 19,56 Balıkesir, Çanakkale 0,52 19,55 İzmir 0,11 19,89 Aydın, Denizli, Muğla 0,47 22,19 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak 0,34 20,98 Bursa, Eskişehir, Bilecik 0,06 19,10 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 0,08 19,61 Ankara -0,6 15,78 Konya, Karaman 0,2 20,56 Antalya, Isparta, Burdur 0,52 20,88 Adana, Mersin 0,75 21,84 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,61 22,38 Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir 0,35 20,75 Kayseri, Sivas, Yozgat 0,18 20,53 Zonguldak, Karabük, Bartın 0,06 20,42 Kastamonu, Çankırı, Sinop 0,44 21,64 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 0,04 21,68 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,62 21,64 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,09 19,47 Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,52 22,54 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,05 20,78 Van, Muş, Bitlis, Hakkari 0,29 23,05 Gaziantep, Adıyaman, Kilis 0,24 23,47 Şanlıurfa, Diyarbakır -0,02 24,89 Mardin, Batman, Şırnak, Siirt -0,42 22,64