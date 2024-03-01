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Ekonomi

Şubat enflasyonu pazartesi günü belli olacak

Şubat ayı enflasyon rakamları pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, ocak ayında TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını tahmin ediyor.

1 Mart 2024 Cuma 09:50 - Güncelleme:
Şubat enflasyonu pazartesi günü belli olacak
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 4 Mart Pazartesi günü, yılın ikinci enflasyon verilerini oluşturacak olan şubat ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,04 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 5,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de şubatta yüzde 42,46 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta yüzde 6,70 artış kaydetmişti.

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