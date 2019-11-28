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Sultan Reşat’ın torunu İş Bankası’na dava açtı

Osmanlı İmparatorluğu’nun 35. padişahı ve 114. İslam Halifesi Sultan Mehmet Reşat’ın (5. Mehmet Reşat) torunu Rukiye Bala Hodo, dedesinin Türkiye İş Bankası ve Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hissesi satın alıp almadığının tespit edilmesine yönelik dava açtı.

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Dilekçede Sultan Mehmet Reşat’ın, 1917 yılında Milli İktisat Politikası çerçevesinde kurulan ve 1927 yılında İş Bankası’na devredilen Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası hisse senetleri satın aldığı ve ortak olduğu aktarıldı. 

12 MİLYON TL EDİYOR

Davacı Hodo’nun avukatı Mahmut Doğan’ın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunduğu dava dilekçesinde, Rukiye Bala Hodo’nun 1918 yılında vefat eden Sultan Mehmet Reşat’ın mirasçısı olduğunun, tarihçi yazar Murat Bardakçı’nın “Son Osmanlılar, Osmanlı Hanedanının Sürgün ve Miras Öyküsü” adlı kitabının 200’üncü sayfasında belirtildiği ifade edildi. Dilekçede ayrıca “Türkiye İş Bankası Tarihi” adlı kitapta da “Hissedarlar pay defterinin birinci sırasında 200 hisse ile dönemin padişahı Sultan Mehmet Reşat’ın adı yer alıyordu’” denildi. Avukat Mahmut Doğan “Sultan Reşat,  2 bin reşat altın ödeyerek 200 adet hisse satın almıştı. Bugün bir reşat altının 6 bin lira olduğunu varsayarsak bu rakamın bugün en az 12 milyon lira yapacağı açıktır” diye konuştu.

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