Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi 19 Aralık’ta İstanbul’da

• Türkiye’nin önde gelen şirketleri, ekonomideki yeni yaklaşımları ve sürdürülebilirliğin gelecek dönemde ekonomiye etkilerini, Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde ele alıyor.

• Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde ve B Lab Avrupa iş birliğiyle bu yıl ilk kez 19 Aralık’ta, İstanbul’da Fairmont Quasar Otel’de düzenlenecek etkinlikte, iş dünyasının önde gelen isimleri bir araya gelerek, sürdürülebilir bir gelecek için ortak bir taahhütte bulunacaklar.

• Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Ziylan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat’ın konuşmacı olarak yer alacağı zirvede ayrıca, sektörler arası iş birliğinden yola çıkılarak, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelecek dönemde dünyayla entegre bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

• Ayrıntılı program bilgisi ve kayıt işlemlerine www.surdurulebilirliderlikzirvesi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu ev sahipliğinde ve B Lab Avrupa işbirliğiyle 19 Aralık’ta düzenlenecek Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde, küresel gelişmelerle birlikte değişen ekonomideki yeni yaklaşımlar ve sürdürülebilirliğin şirketler için etkileri, iş dünyasının önde gelen isimleriyle ele alınacak.

Şirketlerin gelecek dönemde çevresel varlıkları korumak, refah seviyesi yüksek bir toplumun gelişimine katkı sağlamak ve değer odaklı bir ekonomi yaratmak amacıyla geliştirilebilecek çözüm önerilerinin konuşulacağı buluşmada, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Ziylan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyükekşi, Albayrak Holding CEO’su Ömer Bolat konuşmacı olarak yer alacak.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN İŞ DÜNYASININ ROLÜNÜ YENİDEN TANIMLAYACAĞIZ”

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Ali Ülker, günümüzün karmaşık sorunlarına yönelik çözümlerin tek bir kurumdan gelmeyeceğini belirterek, etkinliğin önemini şu sözlerle açıkladı: “Bu çözümler ancak farklı ortaklar, paydaşlar ve liderler arasındaki iş birliği aracılığıyla bulunabilir. Sürdürülebilir bir gelecek ideali hiçbir ülkenin, kurumun ya da bireyin tek başına başaramayacağı, ancak birlikte hareket edildiği takdirde gerçekleştirilebilecek uzun bir yolculuk. Biz de BM’nin belirlediği ve Türkiye’nin de benimsediği hedeflere ulaşabilmek ve arzu ettiğimiz geleceği hep beraber inşa edebilmek için zirvede iş dünyasının rolünü birlikte yeniden tanımlamayı hedefliyoruz.”

ŞİRKETLERİN YENİ GÜNDEMİ: B EKONOMİSİ

Şirketlerin küresel sorunlarda fayda yaratan inovasyon temelli ürünler ve hizmetler geliştirmeleri ve iş modeli benimsemeleri B Ekonomisi olarak tanımlanıyor. Hızlı şehirleşme, nüfus artışı, gelir eşitsizliğinin artması, doğal kaynakların azalması, iklim değişikliğinin etkileri gibi konular, B Ekonomisi kapsamında geliştirilebilecek çözüm önerilerinde ön plana çıkıyor.

Küresel örnekler gösteriyor ki B Ekonomisi ve sürdürülebilirlik için başarı; uzun erimli çözümler bulmak, beraber çalışma kültürüyle ve çeşitlilikleri bir araya getiren zeminler oluşturmakla mümkün. Başarı için iş birliği anahtar görevi görüyor. Yıldız Holding, BM’nin belirlediği ve Türkiye’nin de benimsediği hedeflere ulaşabilmek ve arzu edilen geleceği hep beraber inşa edebilmek için Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi’nde iş dünyasının rolünün birlikte yeniden tanımlanması hedefleniyor.

Ayrıntılı program bilgisi ve kayıt için www.surdurulebilirliderlikzirvesi.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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