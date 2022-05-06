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Ekonomi

Suudi Arabistan'dan 2 yıl sonra ilk uçuş! İstanbul'a inecek

Suudi Arabistan Havayolları, koronavirüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de durdurduğu İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. İki yıl aradan sonra ilk tarifeli uçuş, yarın Cidde ve başkent Riyad'tan İstanbul'a gerçekleşecek.

DHA6 Mayıs 2022 Cuma 08:46 - Güncelleme:
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Suudi Arabistan Havayolları Saudia, iki yıl aranın ardından İstanbul uçuşlarına yeniden başlıyor. Saudia'nın ilk tarifeli seferi Riyad ve Cidde'den İstanbul Havalimanı'na 7 Mayısta yapılacak. Şirket, 11 Mayıs'ta da Medine'den İstanbul seferlerini gerçekleştirecek. Cidde ve Medine seferleri haftanın her günü karşılıklı olarak yapılacak. Riyad uçuşlarının ise salı, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftanın 3 günü olacak şekilde düzenleneceği belirtildi. Seferler, Airbus A330 tipi geniş gövdeli uçaklarla gerçekleştirilecek.

Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada etkili olduğu 2020'nin Mart ayında tedbir olarak tüm uluslararası uçuşlarını askıya alan Suudi Arabistan Havayolları, süreç içerisinde kademeli olarak uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.

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