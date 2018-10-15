Suudi piyasalarında Kaşıkçı depremi
Suudi Arabistan’ın para birimi riyal dolar karşısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının arkasında Suudi yetkililerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacakları açıklamasından sonra, dün sabah Haziran 2017’den beri spot piyasada en düşük seviyesini gördü.
Dün sabah spot piyasada Riyal, Haziran 2017’den beri dolar karşısında en düşük seviyesi olan 3.7514’e kadar geriledi. Sabit kur politikası uygulayan Suudi Arabistan’da Merkez Bankası, 3.7498 ila 3.7503 riyal değişen dolar kurunu 3.75 riyala sabitledi. Ayrıca, Suudi Arabistan’a yönelik açıklamalar hisselerde sert düşüşlere neden oldu. Pazar günü Aralık 2014’den beri en yüksek düşüşünü kaydeden Tadawul endeksi, günü yüzde 3.5 kayıpla kapattı.
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