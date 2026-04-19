  Tabiatın istiklali Ankara'da tescillenecek: BM çevre raporları COP31'e emanet
Ekonomi

Tabiatın istiklali Ankara'da tescillenecek: BM çevre raporları COP31'e emanet

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) New York Ofisi Devletlerarası İlişkiler Direktörü Jamil Ahmad, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) bilimsel ve teknik değerlendirmeler içeren raporlar sunacaklarını belirtti.

AA19 Nisan 2026 Pazar 14:52
Ahmad, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savaş alanlarındaki enkazın daha fazla çevre tahribatına yol açmadan ve geri dönüşüme uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin UNEP'in bir yol haritası olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ahmad, kentsel planlama ve gelişime ilişkin programları ile projeleri olduğunu söyledi.

Ahmad, şehirleri daha yeşil hale getirmek için fırsatları, seçenekleri ve çözümleri değerlendirdiklerini anlatarak, bunların yeniden inşa ve şehirlerin dönüştürülmesi yoluyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ahmad, "UNEP, her yıl iklim konferanslarına teknik ve sağlam bilimsel değerlendirmeler sunuyor. 'Emisyon Açığı' ve 'Uyum Açığı' adlı raporlarımız var. Bu raporlar, COP toplantılarında politika yapıcılara sunulan bu iki alana ilişkin değerlendirmeleri içeriyor." dedi.

Jamil Ahmad, COP31'in önemli bir toplantı olacağını vurguladı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kavşaktaki çarpışma ters döndürdü: Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
