Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaşı ödenme tarihleri

Emekli maaşları Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Tahsis numarasına göre emeklilerin maaş alacağı günler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 7 olanlar ne zaman maaş alır? İşte Tahsis numarasına göre 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödenme tarihleri

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda verdiği müjdeye göre en düşük emeklli maaşı 7 bin 500 TL'ye yükseldi. Açıklanan rakam emekli maaşları için kök rakam oldu. Öte yandan Temmuz ayında memur, memur emeklisi, asgari ücretli ve 4A, 4B, 4C'li vatandaşların emekli maaşlarına zam yapılması bekleniyor.

TAHSİS NUMARASI 7 OLANLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası 7 olanlar ayın 17'sinde maaş alır. Tahsis numarası son rakamı 5,9 ve 7 olan 4B Bağ-Kur'lular ise 25'inde maaş alır.

SSK kapsamında maaş alan emeklilerin maaş ödemeleri 17 Mayıs'ta hesaplara geçmeye başlayacak.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ÖDENME TARİHLERİ



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emekli vatandaşların maaş ödemelerini tahsis numarasına göre yapıyor. Bu kapsamda tahsis numarasına göre 4A SGK'lılar şu tarihlerde ödeme alacak.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında

TAHSİS NUMARASINA GÖRE BAĞ-KUR'LULAR ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde