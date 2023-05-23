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Ekonomi

Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023

Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri, henüz aylığını almamış olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli oldu. Bu kapsamda tahsis numarası 9 olanlar maaşlarını ne zaman alacaklarını öğrenmek istiyor. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Peki, Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alır? İşte Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023

23 Mayıs 2023 Salı 11:44 - Güncelleme:
Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alır? Tahsis numarasına göre emekli maaş günleri 2023
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Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alacaklarını öğrenmek istiyor. Emekli maaşları Tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Emeklilerin maaş ve ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatırılacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı zamlı maaşları ne zaman yatacak? Tahsis numarası 9 olanlar ne zaman maaş alır? İşte Tahsis numarasına göre 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödenme tarihleri

TAHSİS NUMARASI 9 OLANLAR NE ZAMAN MAAŞ ALIR?

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde maaşlarını alabilecekler. Tahsis numarası son rakamı 5,9 ve 7 olan 4B Bağ-Kur'lular ise 25'inde maaş alır.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE EMEKLİ MAAŞ GÜNLERİ 2023

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihler belli olmuştu.

Buna göre; Kurban Bayramı ikramiyesi yine bayram öncesi Haziran ayı içerisinde emekli vatandaşların hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerin bayramdan 1 hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.

Emekliye bayram ikramiyesi 1100 liradan 2 bin liraya yükseltildi. Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatırılan 2 bin lira, Kurban Bayramı'nda da emekli vatandaşlara yatırılacak.

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