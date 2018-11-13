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Tahvil faizlerinde büyük düşüş

Ağustos ayındaki kur saldırısını ekonomi yönetiminin aldığı proaktif kararlarla püskürten, Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile yerli ve yabancı yatırımcılara güven veren, kamuda tasarrufa başlayan Türkiye, yüksek faize de geçit vermiyor.

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Uluslararası piyasalardan 7.7 milyar dolarla hedefin üzerinde borçlanan, uyguladığı tasarruf tedbirleriyle de finansman ihtiyacını azaltan Hazine, bu hafta düzenlediği üç ihalede borçlanmayı sınırlı tutarken, faizi de yüzde 20’nin altına indirdi. Pazartesi günü gerçekleştirdiği iki ihalede faizi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin kurulduğu 9 Temmuz’dan önceki seviyeye çeken Hazine, dün gerçekleştirdiği iki yıllık tahvil ihalesinde de faizi yüzde 18.79’a indirdi. Kuponsuz devlet tahvili (13 aylık) ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalelerinde, son aylarda gerçekleştirilen Hazine ihalelerindeki en düşük faiz oranları ile borçlanma gerçekleştirildi. İhalede 1 milyar 598 milyon liralık teklife karşılık, net satışı 202 milyon TL’de tuttu.

2 yıl vadeli senette ekim ayında yüzde 25.98 seviyesine kadar yükselen Hazine borçlanma faizi, ekonomi yönetiminin aldığı tedbirler sayesinde kasımdaki ihalede 7.19 puanlık düşüş ile yüzde 18.79 seviyesine geriledi. 

YÜZDE 20’NİN ALTINDA

Hazine iki günde yaptığı üç ihaleyle toplam 3.1 milyar TL borçlandı. Hazine’nin hem kısa hem de uzun vadeli tahvillerinde faizin yüzde 20’lerin altına çekilmesi yatırımcıların Türk ekonomisindeki düzelmeye ilişkin beklentilerini ortaya koyuyor. Analistler, dün gerçekleşen iki yıllık tahvil ihalesinde faizin yüzde 18.79’a, 5 yıllıkta yüzde 17.67’ye, kuponsuz 13 ay vadeli tahvilde yüzde 19.73’e inmesinin yatırımcıların kısa ve uzun vadede Türkiye ekonomisine güvendiklerini ortaya koyduğunu söyledi. Ekonomiye güvenin en büyük göstergesi ise geçen hafta yurtdışında yapılan tahvil ihracıydı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihaleye 3 katı talep geldiğini duyurmuştu.

 

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