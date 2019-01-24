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Tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, avro cinsinden 2025 vadeli tahvil ihracı için BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verdi.

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Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde avro cinsinden 2025 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla bugün BNP Paribas, Deutsche Bank ve JP Morgan'a yetki verildi.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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