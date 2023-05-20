Taksitler 7.500 TL'den başlıyor! Hiç evi olmayana tarihi konut projesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından şimdi de İstanbul'da evi olmayanlar için yeni bir kampanya hayata geçiyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesinin kura başvuruları başladı. İstanbul Yeni Havalimanı'na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy'de 2.5 milyon metrekare alan üzerinde inşa edilecek projede 13 bin bağımsız bölüm hayata geçecek.

TAKSİTLER 7.500 TL'DEN BAŞLIYOR

Sabah'ın haberine göre; Projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 gibi daire tipleri yer alacak. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek.

GENÇLERE % 20 KONTENJAN

Daha önce "İlk Evim, ilk işyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlara yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. 18-30 yaş arasında gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

SON BAŞVURU 2 HAZİRAN

KAMPANYAYA sadece ilk evini alacak vatandaşlar müracaat edebilecek. İstanbul'da ikamet edilmesi ve hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evin olmaması gerekecek. Son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranırken, mücbir sebepler hariç 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. Yeni sosyal konut projesinde başvurular www.emlakkonut.com. tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. 1.000 TL başvuru ücreti ödenecek.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM

PROJE her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi gündelik yaşamın gereksinimlerini bünyesinde barındıracak.

Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutan Yeşil Proje olma özelliğini taşıyor ve çevresel uygulamalarıyla sürdürülebilir bir yaşam sunuyor. Yenişehir Evleri Arnavutköy'de çocuklar için de her şey düşünüldü. Çocukların keyifle vakit geçireceği ve sosyalleşeceği çocuk oyun parkı ve onların iyi düzeyde eğitim alabileceği eğitim kurumları yer alıyor.

