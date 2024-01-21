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Ekonomi

Tam 1300 metreden çıkıyor! Türkiye'den dünyaya gönderiliyor

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde tamamen doğal yol yöntemlerle tuz üretimi yapılıyor. Yerin bin 300 metre altındaki fay hattından yüzeye çıkarak kırmızı topraktaki mineralleri bünyesine alan doğal kaynak suyundan doğal yöntemlerle üretilen tuza dünyadan yoğun talep var.

IHA21 Ocak 2024 Pazar 13:43 - Güncelleme:
Tam 1300 metreden çıkıyor! Türkiye'den dünyaya gönderiliyor
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde rafineri işlemi uygulanmadan tamamen doğal yol yöntemlerle tuz üretimi yapılıyor. Dağların eteklerindeki fay hattının bin 300 metre altından çıkan doğal kaynak suyu sayesinde üretilen Delice tuzu, mineral açısından da ön plana çıkıyor. Sera tipi havuzlarda toplanan doğal kaynak suyu, herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan güneş ışınları sayesinde bünyesinde barındırdığı tuzu ortaya çıkarıyor.

Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcular da tercih ediyor. Yurt içinde de tercih edilen coğrafi işaretli Delice tuzu, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere ihraç ediliyor. Mineralli tuzun sıvı hali de yurt içi ve yurt dışında talep görüyor.

Delice tuzunun üretimini yapan Mayi Tuz'un kurucu ortağı Sibel Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyundan elde edilen tuzda, mikroplastik ve ağır metal bulunmadığını söyledi.

Yerin bin 300 metre altından yeryüzüne çıkan doğal kaynak suyundan elde edilen tuzun mineralli olduğunu anlatan Gözüyukarı, "Delice tuzu, ülkemizde Kırıkkale Delice bölgesinde yerin bin 300 metre altından sıvı halde çıkan doğal kaynak tuzudur. Tuzu, yer altındaki tuz kayalarından alıyor. Bölgedeki kırmızı topraktan aldığı mineralleri bünyesine alarak yeryüzüne çıkıyor. Yeraltındaki kaynak sayesinde içerisinde mikroplastik ve ağır metal bulundurmayan nadir tuz çeşitlerinden birisidir" dedi.

Gözüyukarı, "Rafineri işlemi uygulanmadan sera tipi havuzlarda güneşte kurutularak üretilen Delice tuzu tüm doğallığıyla tüketiciyle buluşuyor. Coğrafi işaretli tescili ile bulunan Delice tuzu, Kırıkkale Delice bölgesinde bulunan kaynağından sıvı halde yeryüzüne çıkar, güneşte kurutularak üretilen doğal kaynak tuzudur. Delice'de bulunan kırmızı toprakta tuzun minerallerini artıran bir faktördür" ifadesini kullandı.

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