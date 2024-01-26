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Ekonomi

Tam 35 bin varil petrol! Gabar'dan sevindiren haber geldi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Gabar'da keşfedilen petrol hakkında heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. TPAO, 35 bin 61 varil petrol ile yeni yılın ilk rekorunun kırıldığını bildirdi.

AA26 Ocak 2024 Cuma 12:32 - Güncelleme:
Tam 35 bin varil petrol! Gabar'dan sevindiren haber geldi
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 35 bin 61 varile yükseldiğini bildirdi.

35 BİN VARİL PETROL İLE GABAR'DA REKOR KIRILDI

TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da yeni yılın ilk rekorunu kırdık. Günlük üretim 35 bin 61 varil petrol." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, yeni açtığımız kuyularla birlikte toplamda 28 kuyuda günlük 35 bin 61 varil petrol üretim seviyesine ulaştık. 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Milletimizin desteğiyle, belirlediğimiz hedefleri bir bir aşıyor, enerjide bağımsız Türkiye yolunda azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.

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