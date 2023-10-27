Tam 588 kilometre! 8,5 saatlik yolu 3,5 saate düşürecek proje için tarih belli oldu

Uraloğlu, İzmir Valisi Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından açıklama yapan Uraloğlu, uzun bir süre Karayolları 2. Bölge Müdürü olarak görev yaptığı İzmir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarın İstanbul'da dünya kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına "dur" demek için Büyük Filistin Mitingi'ni gerçekleştireceklerini aktaran Uraloğlu, "Dünyadaki vicdan sahibi herkesin dikkatini çekerek İslam ülkeleriyle iş birliği içinde hareket etmenin, Filistinli Müslümanların haklarını korumak için en tesirli yöntem olduğuna inanıyoruz." dedi.

Türkiye'nin bölgede ve dünyada zulme uğrayan, hor görülen ve hakları çiğnenen insanların umudu olduğunu vurgulayan Uraloğlu, Filistin topraklarına barış ve huzurun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin girişimleriyle geleceğini bildirdi.

İl koordinasyon toplantısında şehrin ihtiyaçlarını masaya yatırdıklarını ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Hep birlikte İzmir'i daha ileri taşıyacak projeler için neler yapacağımızı görüştük. Son 21 yılda hiçbir zaman durmadık, yolumuza istikrarla devam ettik. Azimle çalışarak dev projeleri tek tek hizmete aldık. Ülkemizin itibarını uluslararası arenada yükselten birçok mega projede bakanlığımızın imzası var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz her bir proje üretim, istihdam, refah ve huzur olmuştur. Cennet mekan Yavuz Sultan Selim Han'ın 8 yıla 80 yıllık hizmet sığdırması gibi bizler de 21 yıla 100 yıllık işler sığdırdık. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi, 1915 Çanakkale Köprüleri, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik."

- İZMİR'E YAPILAN YATIRIMLAR



Uraloğlu, İzmir'in ülkenin kültürel zenginliklerini ve ekonomik dinamizmini temsil eden çok önemli bir şehir olduğunu, tekstil, petrokimya, demir-çelik, otomotiv, çimento, gıda, yem sanayi gibi faaliyetleriyle Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden birisi olduğunu aktardı.

İzmir'in, geçmişten bugüne Türkiye'nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri olduğunu anlatan Uraloğlu, bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösterdiklerini, son 21 yılda İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 122 milyar 355 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"8,5 SAATLİK YOL 3,5 SAATE DÜŞECEK"

Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek olan İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren projesinin etaplar halinde devam ettiğini aktaran Uraloğlu, projenin 2027 yılı içerisinde tamamlanacağını vurguladı. Uraloğlu, "Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanması ile ilk etapta günlük karşılıklı 8 tren seferine göre yıllık olarak zaman, enerji ve bakım maliyetleri gibi kalemlerden yaklaşık 1,1 milyar lira tasarruf sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti belediyeciliğinden İzmir'in de yararlanmasını istediklerini söyleyen Uraloğlu, İzmir'i hak ettiği noktaya getirebileceklerine inandıklarını sözlerine ekledi.

Uraloğlu, daha sonra MHP ve AK Parti'nin İzmir İl Başkanlıklarını ziyaret etti.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ziyarette Bakan Uraloğlu'na işlemeli Türk bayrağı hediye etti.

AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde partililerle seslenen Uraloğlu, yerel seçimlere 5 ay kaldığını, İzmir'e AK Parti belediyeciliğini göstermek için canla başla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Uraloğlu, konuşmasının ardından partililerle özçekim yaptı.