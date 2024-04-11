Tam 63 milyar dolar! Türkiye ''en iyisini'' yaptı

Türkiye, bu yılın ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 5 milyar 948 milyon 129 bin dolarlık ihracat yaptı.

TÜRKİYE 63,7 MİLYAR DOLAR İLE "EN İYİSİNİ" YAPTI

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satım 63,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı oldu.

Türkiye, ocak-mart döneminde komşuları Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Irak, İran, Suriye ve Yunanistan'a 5 milyar 948 milyon 129 bin dolarlık ihracat yaptı.

Söz konusu tutar geçen yılın aynı döneminde 5 milyar 99 milyon dolar seviyesindeydi. Böylece bu ülkelere yapılan ihracat, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,7 arttı.

Bu dönemde en fazla ihracat 2 milyar 731 milyon 316 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 1 milyar 27 milyon 792 bin dolarla Bulgaristan, 665 milyon 663 bin dolarla Yunanistan, 583 milyon 962 bin dolarla İran, 551 milyon 31 bin dolarla Suriye ve 124 bin dolarla Ermenistan takip etti. Yıllık bazda ihracatın en fazla arttığı ülke, yüzde 33,9 ile Irak oldu.

Türkiye'nin 3 ayda komşularına yaptığı ihracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörden ocak-mart döneminde komşu ülkelere 828 milyon 360 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu sektörü 802 milyon 670 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri", 497 milyon 473 bin dolarla "mobilya, kağıt ve orman ürünleri" izledi.

İhracatı en az sektörler ise 7 milyon 556 dolarla süs bitkileri ve mamulleri ile 14 milyon 16 bin dolarla fındık ve mamulleri oldu.

Türkiye'nin kara sınırları itibarıyla 8 komşusu bulunuyor. Bunlar, İran, Yunanistan, Irak, Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan, Nahçıvan ve Ermenistan. Nahçıvan'a ait veri olmadığı için hesaplamaya dahil edilmedi.

2023-2024 yılları ocak-mart dönemi komşulara yapılan ihracat (bin dolar) :